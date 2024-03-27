Депутат требует проверить культурно-спортивные сооружения на предмет антитеррористической безопасности

Мажилис, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилис Айдос Сарым требует принять меры по обеспечению безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Предваряя запрос, Айдас Сарым выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.  

«Мы абсолютно солидарны с главой государства, который сказал, что терроризму не может быть никакого оправдания, и осуждаем жестокий, преступный акт насилия в отношении мирных граждан. Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. Президент уже провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях. Кроме того, президентом были даны конкретные поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму», - отметил он. 

Депутат подчеркнул, что Казахстан должен всемерно изучить и извлечь необходимые уроки из произошедшего. Как показывает анализ событий, непосредственно от террористического нападения погибло около трети жертв трагедии, тогда как остальные человеческие потери были связаны с сопутствующими ему пожару и панике, несогласованности действий силовых структур и организаторов мероприятия. 

Так, по его мнению, следует уделить внимание усилению государственного контроля по вопросам строительства и обязательной госприемки строящихся культурно-массовых и спортивных сооружений, начиная от используемых в строительстве материалов и заканчивая вопросами обеспечения безопасности граждан и персонала в ходе их эксплуатации.

«Уже сегодня следует пересмотреть алгоритмы проведения и регламентации культурно-массовых, спортивных мероприятий по всей стране, более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с правоохранительными органами и службами экстренной помощи. Каждый концертный зал, спортивное сооружение в стране должны иметь четкие планы на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, их профессиональный персонал должен проходить обучение, а также и регулярный инструктаж накануне событий с массовым скоплением граждан. В ходе мероприятий залы и помещения не должны превращаться в смертельные ловушки для граждан. Организаторы должны нанимать при необходимости дополнительный персонал, привлекать органы внутренних дел и ЧС для обеспечения беспрепятственного доступа, а также в случае необходимости безопасной экстренной эвакуации людей», - считает Сарым.  

Важно, отметил он, составить детальные графики и провести в подобных залах и сооружениях противопожарные и иные учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости с участием учащихся, школьников и студентов, которым надо прививать соответствующую правовую культуру и навыки обеспечения собственной и общественной безопасности. 

«Необходимо провести аудит наиболее посещаемых культурно-спортивных сооружений и залов на предмет их антитеррористической, противопожарной и иной безопасности, обеспеченности их необходимым сигнальным и противопожарным обрудованием, периодически проверять их содержание в рабочем состоянии. Важно также обратить внимание на то, чтобы новые такие объекты строились с учетом всех требований сейсмической и противопожарной безопасности, с использованием пожароустойчивых, огнеупорных материалов», - сказал мажилисмен.

#мажилис #депутаты #безопасность

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