Депутат требует проверить культурно-спортивные сооружения на предмет антитеррористической безопасности

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Предваряя запрос, Айдас Сарым выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Мы абсолютно солидарны с главой государства, который сказал, что терроризму не может быть никакого оправдания, и осуждаем жестокий, преступный акт насилия в отношении мирных граждан. Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. Президент уже провел оперативное совещание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов, а также вопросы координации их деятельности в экстремальных ситуациях. Кроме того, президентом были даны конкретные поручения, направленные на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и взаимодействия Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что Казахстан должен всемерно изучить и извлечь необходимые уроки из произошедшего. Как показывает анализ событий, непосредственно от террористического нападения погибло около трети жертв трагедии, тогда как остальные человеческие потери были связаны с сопутствующими ему пожару и панике, несогласованности действий силовых структур и организаторов мероприятия.

Так, по его мнению, следует уделить внимание усилению государственного контроля по вопросам строительства и обязательной госприемки строящихся культурно-массовых и спортивных сооружений, начиная от используемых в строительстве материалов и заканчивая вопросами обеспечения безопасности граждан и персонала в ходе их эксплуатации.

«Уже сегодня следует пересмотреть алгоритмы проведения и регламентации культурно-массовых, спортивных мероприятий по всей стране, более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с правоохранительными органами и службами экстренной помощи. Каждый концертный зал, спортивное сооружение в стране должны иметь четкие планы на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, их профессиональный персонал должен проходить обучение, а также и регулярный инструктаж накануне событий с массовым скоплением граждан. В ходе мероприятий залы и помещения не должны превращаться в смертельные ловушки для граждан. Организаторы должны нанимать при необходимости дополнительный персонал, привлекать органы внутренних дел и ЧС для обеспечения беспрепятственного доступа, а также в случае необходимости безопасной экстренной эвакуации людей», - считает Сарым.

Важно, отметил он, составить детальные графики и провести в подобных залах и сооружениях противопожарные и иные учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости с участием учащихся, школьников и студентов, которым надо прививать соответствующую правовую культуру и навыки обеспечения собственной и общественной безопасности.