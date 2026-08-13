Отпуск по обмену: павлодарка рассказала о путешествиях через каучсерфинг

Общество
Дана Аменова
корреспондент

Личный опыт казахстанки доказывает: онлайн-платформа гостеприимством стирает не только географические границы, но и помогает преодолевать барьеры в общении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/gabdulmaksut_/

Каучсерфинг — международное сообщество путешественников, участники которого бесплатно живут друг у друга в гостях ради общения и культурного обмена. Все взаимодействие происходит через специальный сайт и приложение Couchsurfing, где обязательно нужно зарегистрироваться и создать подробный личный профиль. В системе есть две роли: хосты (местные жители, которые бесплатно предоставляют ночлег и знакомят с городом) и серферы (путешественники, которые останавливаются у хозяев, делятся историями и помогают по дому). Безопасность на платформе строится на системе честных взаимных отзывов после каждой встречи, а за само пользование онлайн-сервисом сейчас взимается обязательный членский взнос.

Для 30-летней программистки из Павлодара Аиды Ибраевой путешествия давно перестали быть просто коллекционированием магнитиков и дежурных фото на фоне достопримечательностей. Окончив Международный университет информационных технологий в Алматы, она решила взять паузу перед началом карьеры и открыть для себя совершенно новый формат поездок.  

Главным проводником в этот мир для нее стала международная платформа каучсерфинга, позволяющая исследовать мир изнутри, бесплатно останавливаясь в гостях у местных жителей. О сервисе Аида узнала от студенческих друзей, которые к 2018 году уже активно колесили по планете. Их вдохновляющий опыт заставил девушку отказаться от стандартных туристических маршрутов.

«Мне хотелось уйти от привычного сценария «аэропорт-отель-ресторан» и не просто перемещаться от одной локации к другой, а погружаться в культуру через общение с людьми. Свое знакомство с платформой Couchsurfing начала с функции Hangouts. Это инструмент, где путешественники в реальном времени могут создавать события, звать на прогулки в парк или собирать компании в музеи. К одной такой встрече порой присоединяются десятки незнакомцев. Именно так нашла близких друзей, с которыми мы позже разделили еще не одно совместное путешествие», – поясняет путешественница.

Стиль жизни

Постепенно от совместных прогулок и встреч девушка перешла к основному формату спонтанных путешествий. Первый такой опыт она получила в 2018 году, отправившись в тур по Армении, Грузии и Турции.

Для Аиды главное преимущество пребывания в гостях у иностранцев заключается не столько в экономии денег, сколько в возможности установить живой контакт с местными жителями, которые знают свой город с непарадной, настоящей стороны.

«Пожалуй, самый интересный опыт каучсерфинга случился у меня в Турции. В хостеле познакомилась с девушкой из Таиланда. Затем вместе мы поехали в Памуккале и остановились там у пожилой семейной пары. Вместе с ними жила внучка. Она училась на туристическом факультете и уговорила бабушку с дедушкой принимать гостей. Это было потрясающе: девушка показала нам природные достопримечательности и старый город. Эдже очень амбициозная девушка, постоянно практиковала английский и рассказывала интересные факты о местных достопримечательностях. Хозяева дома оказались очень дружелюбными людьми. В их огромном саду рос инжир, они постоянно угощали нас домашней едой, по которой мы успели соскучиться за время поездки», – вспоминает с теплотой спикер.

За время поездок Аида пришла к выводу: маршруты и фотографии со временем стираются из памяти. А вот люди, с которыми удалось познакомиться в дороге, остаются главным воспоминанием.

«Однажды мы задержались в Зеленом монастыре так долго, что пропустили все маршрутки. Когда стемнело, оставалось либо ночевать в Боржоми, либо ехать автостопом. Добрый грузин, который нас подобрал, совершенно не собирался в Тбилиси, но ради нас проделал двухчасовой путь только в одну сторону – настолько люди там любят гостей и готовы прийти на помощь», – прокомментировала собеседница. 

Главная ценность каучсерфинга, по мнению девушки, кроется в живом межкультурном обмене. Финансовая сторона позволяет путешествовать чаще, но на первом месте остаются человеческие взаимоотношения и шанс увидеть повседневную жизнь другой страны без туристических фильтров.

Если до пандемии каучсерфинг объединял огромное международное сообщество, а во многих странах существовали целые объединения экспатов и бэкпекеров, то сегодня активность на платформе немного снизилась. Однако костяк преданных путешественников по-прежнему сохраняет дух комьюнити.

Казахстанская туристка добавила, что в прошлом году они с мужем лично в этом убедились, когда во время поездки во Вьетнам воспользовались функциями сервиса Hangouts.

Безопасность в приоритете

Романтика спонтанных поездок не отменяет необходимости соблюдать осторожность. Проживание в доме у незнакомца требует повышенного внимания, особенно если это первый опыт. По словам Аиды, одна из главных трудностей такого формата поездок заключается в том, что заранее невозможно предугадать, насколько люди совпадут по характеру и ожиданиям.

«Молодым девушкам не стоит советовать оставаться наедине с незнакомым человеком, не имея в нем полной уверенности. Перед заселением важно детально изучить профиль хоста (хозяина дома), прочитать отзывы, обсудить правила дома и, главное, доверять интуиции. Если ситуация вызывает хоть малейший дискомфорт, лучше сразу отказаться. Не менее важны взаимное уважение и соблюдение личных границ. Хороший гость не просто ищет бесплатный ночлег – он открыт к диалогу, аккуратен, уважает чужой образ жизни и ценит гостеприимство, не воспринимая его как должное», – подчеркивает собеседница.

Казахское гостеприимство и цифровизация

Философия каучсерфинга во многом созвучна традициям национального гостеприимства. Как отмечает собеседница, в нашей культуре исторически заложено стремление принять путника, разделить с ним кров, накрыть дастархан и расспросить о дороге. Именно поэтому сама идея знакомства с гостями и обмена историями за чашкой чая находит глубокий отклик у казахстанцев.

Свой опыт в роли принимающей стороны (хоста) Аида уже успела получить, разместив в родительском доме каучсерфера из Казахстана. И хотя языковых барьеров и культурных различий не возникло, этот опыт позволил ей взглянуть на процесс с другой стороны – ощутить радость от того, что ты можешь помочь путнику и стать частью его большого приключения.

В конечном итоге, каучсерфинг представляет собой больше, чем просто поиск бесплатного ночлега. Это глобальная сеть доверия, которая учит эмпатии, стирает границы между странами и доказывает, что в любой точке планеты можно найти человека, готового поделиться с тобой не только крышей над головой, но и теплотой души.

#путешествия #обмен #отпуск #каучсерфинг

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