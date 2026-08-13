Международная волонтерская неделя завершилась в Мангистау

Фото: МКИ

В Мангистауской области подвели итоги международной волонтерской недели «Caspian Sea Action Week – 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В церемонии закрытия приняли участие представители государственных органов, международные эксперты, экологи, волонтеры, молодежные лидеры, а также делегации восьми стран – Казахстана, Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.





В рамках недели прошли экспертная сессия «Один Каспий – одно будущее», международный экологический марафон «Caspian Clean Challenge», открытие «Аллеи дружбы», а также экологические, культурно-просветительские и молодежные мероприятия.



Одним из ключевых событий стал международный Caspian Hackathon, участники которого представили проекты в сфере экологии и устойчивого развития. На церемонии закрытия были объявлены победители и награждены авторы лучших решений.



Кроме того, в рамках мероприятия впервые представили международный гимн волонтеров Volunteers of the World.