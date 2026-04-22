Депутатам маслихата будут возмещать командировочные расходы

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», сообщает Kazpravda.kz

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроект направлен на усиление регионов и повышение статуса местного самоуправления.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность участия граждан в принятии решений. Данный законопроект разработан в целях реализации поручений Президента по модернизации системы местного самоуправления», - отметила она.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования системы местного самоуправления, повышение эффективности деятельности маслихатов, определение порядка назначения и освобождения от должности руководителя аппарата маслихата, его полномочий, повышение уровня участия населения в решении вопросов местного значения, включая территориальное самоуправление.

Также будут усилены социальные гарантии депутатов маслихата. В частности, предусмотрено возмещение командировочных расходов. Также в случае ликвидации маслихата депутатам, работающим на постоянной основе, предоставляются выплаты.