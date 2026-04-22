Депутатам маслихата будут возмещать командировочные расходы

Мажилис
4
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, законопроект направлен на усиление регионов и повышение статуса местного самоуправления.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность участия граждан в принятии решений. Данный законопроект разработан в целях реализации поручений Президента по модернизации системы местного самоуправления», - отметила она. 

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования системы местного самоуправления, повышение эффективности деятельности маслихатов, определение порядка назначения и освобождения от должности руководителя аппарата маслихата, его полномочий, повышение уровня участия населения в решении вопросов местного значения, включая территориальное самоуправление.

Также будут усилены социальные гарантии депутатов маслихата. В частности, предусмотрено возмещение командировочных расходов. Также в случае ликвидации маслихата депутатам, работающим на постоянной основе, предоставляются выплаты.

#мажилис #депутаты #законопроект

Популярное

Все
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Стартует пляжная Азиада
Триумфальный Кубок Победы
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Бразильский старт
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Жемчужины края
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Бюро Сената
Поправки в закон о животных: замруководителя аппарата Мажил…
Бюро Мажилиса
Проблемы развития инклюзивного образования обсудили в Мажил…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]