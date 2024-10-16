Депутаты требуют запретить онлайн-кредиты из-за мошенников: что думают об этом в АРРФР?

Общество , Банки и финансы
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

На пленарном заседании Мажилиса депутат Никита Шаталов высказал необходимость запретить онлайн-кредиты, так как простота их получения способствует распространению личных данных, что в свою очередь способствует распространению мошенничества, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На сегодняшний день практически каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка. Результат мы видим, в Мажилис ежедневно поступает масса жалоб от наших граждан, ставших жертвами подобных преступлений. И существует мнение, что такие мошеннические схемы стали популярны и возможны из-за доступности и простоты онлайн-кредитования», - сказал депутат. 

Он напомнил, что группой общественников даже была запущена петиция о запрете выдачи онлайн-кредитов в Казахстане.

«В данный момент рабочей группой также рассматривается предложение депутатов о запрете выдачи онлайн-кредитов, и мы ожидаем заключения правительства по данной поправке. Какова позиция агентства по данной поправке?» — спросил Шаталов.

В свою очередь председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова признала, что через банковские приложения произошла цифровизация всех услуг, затронув интересы большого количества казахстанцев, которые каждый день пользуются данными услугами, но отменить онлайн-кредиты она считает избыточной мерой. 

«В этой связи для того, чтобы не ограничивать доступ казахстанцев к онлайн-услугам, к онлайн-кредитованию, мы считаем, что введение такого прямого запрета на онлайн-займы является преждевременным. Мы предлагаем вместе с тем рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн-мошенничеством», - сказала он. 

Она сообщила, что в данный момент рассматривается ряд предложений по введению периода охлаждения между подачей заявки на выдачу кредита и получением его одобрения.

«Это предлагается, прежде всего, рассмотреть для высокорисковых операций, которые по основным типологиям мошеннических кредитов проходят и по определенным наиболее уязвимым слоям населения. Данные предложения сейчас рассматриваются и с учетом обсуждения будут конкретные выработанные меры, о которых мы вам доложим», — подчеркнула глава АРРФР.

В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин отметил, что Национальный банк также считает, что полный запрет на предоставление электронных банковских услуг — это шаг назад, особенно в условиях цифровизации не только банковских, но и целого ряда других, в том числе государственных услуг.

«Мы также согласны, что необходимо ужесточать контроль по предоставлению банковских услуг электронным способом. В частности, в конце июля этого года заработал антифродцентр. С момента его запуска был обработан более 5,5 тысяч инцидентов на сумму порядка 600 миллионов тенге. По 17 миллионам удалось вернуть деньги добровольно. Я думаю, что дальнейшее усиление работы антифроцента также будет способствовать сокращению мошеннических схем. Плюс прорабатывается вопрос подключения к антифрод-центру и других участников, в частности Комитета национальной безопасности, сотовых операторов, которые сейчас не участвуют в его работе», — отметил он.

#мошенничество #АРРФР #онлайн-кредиты

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