Депутаты в… поле

Больше четверти субъектов агропромышленного комплекса страны приходится на Туркестанскую область. В массе своей это малоземельные дехкане, владеющие считанными гектарами пашни, что создает дополнительные трудности, связанные с обработкой земли, соблюдением севооборота, поливом, обновлением техники.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев назвал несколько факторов, послуживших основанием для проведения выездного заседания именно в Туркестанской области.

– Туркестанская область производит в целом по республике 76% винограда, 64% бахчевых культур, 40% фруктов и четверть от общего объема овощей. 548,2 тысячи гектаров, или четверть от всей площади орошаемых земель по стране, расположены на крайнем юге. Кроме того, в этом регионе проживают более 2 миллионов человек, больше половины из которых заняты в сельском хозяйстве. И здесь, на юге, очень много нерешенных проблем в аграрной сфере, – отметил он.

Для изучения проблем на мес­тах депутаты посетили теп­личный комплекс «Аделя», предприятие интенсивного садо­водства Dala Fruit, комплексы по производству молочной продукции «Борте Милка» и по разведению крупного рогатого скота Nurym Group, предприятие по выращиванию кормовых культур «Түркістан Агро XXI», а также изу­чили состояние Туркестанского магистрального канала.

На итоговом совещании выездного заседания мажилисмены совместно с представителями центральных и местных государственных органов, а также отраслевых ассоциаций обсудили текущее состояние и перспективы развития плодоовощной отрасли и проблемы орошаемого земледелия, рассмотрели региональные особенности и сдерживающие факторы в обеспечении внутреннего рынка плодоовощной продукцией, включая недостаточную мощность овощехранилищ, получение субсидий на развитие и расширение производства, недостаточное финансирование отрасли, низкую долю переработки, высокие издержки производства и низкую конкурентоспособность овощной продукции по цене и качеству. Также было отмечено, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию в межсезонье негативно влияет на инфляцию и ведет к увеличению доли импорта по отдельным категориям овощей и фруктов.

Естественно, не обошли вниманием и сложности с получением субсидированных минеральных удобрений. Они связаны с тем, что подача заявки в ГИСС (Государственная информационная система субсидирования) по-прежнему сопряжена с труднос­тями. Аграрии не могут подать переводную заявку в полном объеме, как подавали ранее, потому что система не отображает все их земли, а значит, объем субсидирования значительно сокращается.

Председатель Ассоциации производителей хлопка по Жетысайскому району Набаткуль Байтанаева рассказала о своих злоключениях с оформлением заявки. Сколько ни пыталась фермер подать заявку на получение удобрений на 5 га пашни, в системе каждый раз отображается, что за ней закреплено только 1,5 га. Между тем посевная на исходе, и через пару-тройку недель удобрения хлопкоробам уже не понадобятся.

– Наши хлопкоробы просто не в состоянии получить финансирование и субсидирование, – прокомментировал страс­ти, кипевшие в зале, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.– Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Государство – писать правила, а разработку таких информационных программ передавать в рыночную среду, компаниям, которые имеют большой опыт. Еще в прошлом году существовала программа Qoldau.kz, плохая или хорошая, но ее нельзя было убирать до появления новой. А сейчас мы находимся в режиме реализации пилотной программы. Надо было проверить ее на небольшой области, испытать, а потом уже масштабировать. Сейчас же все сельское хозяйст­во страны, а мы аграрная рес­публика, оказалось в режиме пилотной программы. До конца мая необходимо распределить 60 тысяч тонн селитры. Из них пока распределено только 8 тысяч тонн, хотя стали это делать с конца марта. 52 тысячи тонн удобрений наши хлопкоробы не получат. В итоге будет высокая себестоимость продукции и низкая урожайность. А осенью мы получим возмущение крестьян, которые будут говорить, что из-за нас не получили хороший урожай. Потому что кто-то решил поэкспериментировать. Мое мнение: ответственность за это решение должны брать на себя Минсельхоз и его руководитель.

Вице-министр сельского хо­зяйст­ва Абулхаир Тамабек с такой постановкой вопроса не согласен.

– Нельзя сказать, что портал совсем не работает, ведь на данный момент выплачено 16 миллиардов тенге, – так ответил Абулхаир Тамабек на вопрос корреспондента «КП» о том, почему обещание отрегулировать ГИСС к 12 мая так и не выполнено. – На стадии выплаты еще 22 миллиарда тенге. И 60 миллиардов тенге средств ждут в листе ожидания. В целом общая сумма средств, выплаченных, а также в ожидании выплаты составляет 100 млрд тенге. Были сложности с работой портала, но многие проблемы сейчас решаются. Мы договорились с фермерами по некоторым вопросам. Мы откроем и посмотрим портал. Имеющиеся там все ошибки мы исправим.

Депутат Мажилиса Парламента Болат Нажметдинулы не является членом Комитета по аграрным вопросам, но тем не менее принял участие в выездном заседании, поскольку не понаслышке знает проблемы отрасли, и постарался максимально полно донести их до коллег.

– Сельское хозяйство стало непривлекательным для бизнеса, – считает Болат Нажметдинулы. – Существующие «правила игры», которые должны соблюдать сельхозники, постоянно пересматриваются. В итоге земледельцы и животноводы не знают, откуда придет следующая беда. Одному запрещают, другому квотируют, третьему не хватает денег и нет поддержки, еще кому-то не создают условия для развития, чтобы он не отвлекался на другие дела. Фермер должен заниматься производством. У нас же так не получается. Правительство пытается за счет фермеров решить, к примеру, проблемы ценообразования. За последние годы запрет на импорт вводили на лук, картофель, капусту. Неудивительно, что после такого вмешательства фермер либо становится банкротом, либо отказывается от производства данного вида продукции, и на рынке образуется дефицит.

Острым оказалось и обсуждение вопроса подачи на поля поливной воды и тарифообразования. Земледельцы дефицит воды в вегетационный период с каждым годом ощущают все больше, несмотря на миллиарды тенге, которые ежегодно государство выделяет на ремонт и реконструкцию системы полива.

С трибуны выездного заседания руководитель областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов отметил, что более 80% обращений в ходе приема граждан акимами районов и области в сфере сельского хозяйства касаются вопросов, связанных с поливной водой. Тут и нехватка воды, и нерачительное ее расходование и содержание каналов, ремонт которых начали, да так и не довели до ума.

Среди оросителей, ремонт которых не завершен, есть водные объекты, находящиеся в респуб­ликанской собственности, и на уровне области привести их в порядок при всем желании невозможно. Все это вместе взятое приводит к тому, что земледельцам не гарантируют стабильную подачу воды. А без полива не стоит рассчитывать на хороший урожай и стабильные доходы.

Спикеры говорили о необходимости использования всех резервных возможностей для решения дефицита поливной воды и восстановления водных объектов, внедрения водосберегающих технологий. Вопросом о том, как фермер перейдет на водосберегающие технологии, если поливной воды не хватает, накануне задался депутат Сената Закиржан Кузиев, направивший соответствующий депутатский запрос. Он напомнил, что в рамках поручения Главы государства по вопросам орошаемых земель Министерством экологии и природных ресурсов совместно с МСХ и акиматами была инициирована разработка «дорожных карт» по внедрению водосберегающих технологий по всем областям. Однако они до сих пор не разработаны, а между тем на устаревших оросительных сетях теряется более 60% подаваемой воды.

Все конструктивные предложения, прозвучавшие в ходе выездного заседания Комитета Мажилиса Парламента по аграрным вопросам, войдут в проект рекомендаций предстоящего правительственного часа.