Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы сотрудниками полиции раскрыто разбойное нападение, в результате которого потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму около 30 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД РК, преступление было совершено в дневное время. Неизвестный, угрожая физической расправой, связал потерпевшую и похитил ювелирные изделия, ценное имущество и деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в кратчайшие сроки задержали двух подозреваемых.

В ходе следственных действий изъята значительная часть похищенного имущества. Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

«Раскрытие данного преступления стало результатом слаженной и профессиональной работы всех задействованных подразделений. Принцип «Закон и порядок» для нас – не лозунг, а ежедневная практика. Ни одно тяжкое преступление не остается без реагирования, а каждый потерпевший должен быть уверен, что государство и полиция на его стороне», – констатировал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.