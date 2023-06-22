Десять документов подписали Казахстан и Азербайджан по итогам переговоров

По итогам переговоров глав правительств Казахстана и Азербайджана стороны подписали 10 документов, предусматривающих укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в области цифровизации, туризма, спорта, культуры и др., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Список документов:

– «Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги»;

– Меморандум о стратегическом сотрудничестве по транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области туризма;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области спорта;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области культуры;

– План мероприятий по реализации Соглашения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты населения от 24 мая 2005 года на период с 2023 по 2024 годы;

– Протокол встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;

– Меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации Среднего Коридора между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;

– Меморандум о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством экономики Азербайджанской Республики;

– Соглашение о Совместном Предприятии по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком».