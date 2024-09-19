Десять мастеров из Актобе представили свои работы на Всемирных играх кочевников Статьи 19 сентября 2024 г. 0:00 95 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области В числе тех, кто попал в состав делегации, оказалась и героиня одной из публикаций нашей газеты Лэйла Таженова. Она преподает в областном художественном лицее. фото автора – В этноауле от каждой области было установлено по три юрты. В Астану я привезла ши. Долго раздумывала: брать с собой станок для его изготовления или нет? Все-таки взяла и не пожалела. Иностранцам было интересно увидеть, как наши бабушки раньше плели циновки. Оказалось, что и многие казахи не знают, что такое ши, – рассказывает Лэйла. – Особо запомнилась одна американка. Жительница Вашингтона сняла весь процесс на видео. Спрашивала, сколько времени занимает работа? Как войлоком обматывать каждую тростинку? Она купила мою работу, созданную в 2010 году. Приобрела работу Лэйлы и француженка – спортсменка, занявшая первое место в соревнованиях по қазақша күресi. Интерес проявил и тренер из Испании: он внимательно рассматривал изделия, захотел купить одно из них. Но его выбор пал на один из экспонатов золотого фонда художественного лицея, а они не продаются. Подходили часто гости из Монголии, Словакии и других стран. Отдельно Лэйла остановилась на возможности общения на играх с коллегами. Вместе со станком повезла она в Астану и текемет бабушки, скатанный 55 лет назад. Он вызвал большой интерес у мастеров, наметанным взглядом они быстро оценили все его достоинства. Большим достижением актюбинка считает приглашение ее на мастер-классы. В ноябре, к примеру, она должна поделиться своим опытом с участницами «Ұршық пати». Обратила внимание на изделия Лэйлы и известная ремесленница Ырза Турсынзада. – На играх кочевников я завела много полезных в творческом плане знакомств: есть, что перенять у мастеров из Кыргызстана, познакомилась с зергером-реставратором Ержаном Елубаевым. Увидела работы других мастеров, показала свои. Кстати, всего из Казахстана было пять мастеров по изготовлению ши, из них две – профессиональные ремесленницы, имеющие собственные мастерские. Вместе нам предстоит развивать народное ремесло. #национальные игры #РК #игры кочевников #ремесло #мастера