Десятилетний план развития "КазАвтоЖола" утвердило Правительство

Правительство
97

Согласно документу, последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети.

Фото: Kazpravda.kz

План развития АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» на 2023-2032 годы утвердило Правительство РК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети. В их числе внедрение международных стандартов FIDIC во всех дорожных проектах, совершенствование процесса согласования технической документации, повышение ответственности проектных и подрядных организаций, интеграция автоматизированных систем контроля в единую IT-систему, закуп необходимой дорожно-эксплуатационной техники и оборудования и др.

В результате долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 100%, а также осуществить полный охват регионов соответствующей работой для улучшения состояния местных дорог.

В целях снижения выбросов и стимулирования экологически нейтрального транспорта получит развитие система станций зарядки электромобилей.

Вместе с тем продолжится ввод новых платных участков, отвечающих лучшим международным стандартам и обеспечивающих высокий скоростной режим. Приоритет при этом будет отдаваться наиболее востребованным маршрутам, что, в частности, позволит расширить транзитные возможности Казахстана по перевозке грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу.

Развитие получат также придорожная инфраструктура и сервис. В этом направлении будут приняты меры по улучшению условий для ведения бизнеса, привлечению инвесторов, внедрению международных стандартов при оказании услуг и строительстве новых объектов (площадок для отдыха, благоустроенных санитарно-гигиенических узлов модульного типа и т.д.).

Особое внимание планируется уделить устройству площадок для караванинга и TIR-паркингов, а также вопросам инклюзивности, удовлетворения нужд лиц с особыми потребностями, охраны материнства и детства.

В соответствии с поручением главы государства продолжится работа по объединению АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор», в результате чего будет создана единая автодорожная компания по управлению автомобильными дорогами республиканского значения.

По данным пресс-службы премьера, в настоящее время сеть автодорог общего пользования в РК составляет 96 тыс. км, из них республиканская сеть – 24,9 тыс. км, местная сеть – 71 тыс. км. Доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии составляет 90% (22,5 тыс. км). Из общей протяженности автодорог республиканского значения 12 786 км (52%) – в хорошем состоянии, 9 564 км (38%) – в удовлетворительном состоянии и 2 584 км (10%) – в неудовлетворительном состоянии.

Популярное

Все
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Предвзятость судей – наследие прошлого
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
ООН наконец-то озаботилась распространением «языка вражды» в социальных сетях, включая Twitter и другие площадки, в том числе принадлежащие гиганту Meta.
Чудо в перьях
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
Обоюдная ответственность
В поисках гармонии
Итоги выборов установлены
Почему гаснут огни аулов?
Палуаны на татами
Женское дело
Энергия ветра
Когда наследие длиннее жизни
Все идет по плану
Уравняйте нам зарплату!
Искалечил соседа ключом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Правительство , Экономика
Что даст Казахстану приобретение 4,2% акций ЕАБР, объяснили…
Правительство
Что будет с бесперспективными селами в Казахстане, рассказа…
Поручения , Правительство , Сельское хозяйство
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государс…
Правительство
"Ответ не принимается" – премьер раскритиковал акимов за от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]