Десятилетний план развития "КазАвтоЖола" утвердило Правительство

Согласно документу, последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети.

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План развития АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» на 2023-2032 годы утвердило Правительство РК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети. В их числе внедрение международных стандартов FIDIC во всех дорожных проектах, совершенствование процесса согласования технической документации, повышение ответственности проектных и подрядных организаций, интеграция автоматизированных систем контроля в единую IT-систему, закуп необходимой дорожно-эксплуатационной техники и оборудования и др.

В результате долю автодорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 100%, а также осуществить полный охват регионов соответствующей работой для улучшения состояния местных дорог.

В целях снижения выбросов и стимулирования экологически нейтрального транспорта получит развитие система станций зарядки электромобилей.

Вместе с тем продолжится ввод новых платных участков, отвечающих лучшим международным стандартам и обеспечивающих высокий скоростной режим. Приоритет при этом будет отдаваться наиболее востребованным маршрутам, что, в частности, позволит расширить транзитные возможности Казахстана по перевозке грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу.

Развитие получат также придорожная инфраструктура и сервис. В этом направлении будут приняты меры по улучшению условий для ведения бизнеса, привлечению инвесторов, внедрению международных стандартов при оказании услуг и строительстве новых объектов (площадок для отдыха, благоустроенных санитарно-гигиенических узлов модульного типа и т.д.).

Особое внимание планируется уделить устройству площадок для караванинга и TIR-паркингов, а также вопросам инклюзивности, удовлетворения нужд лиц с особыми потребностями, охраны материнства и детства.

В соответствии с поручением главы государства продолжится работа по объединению АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор», в результате чего будет создана единая автодорожная компания по управлению автомобильными дорогами республиканского значения.

По данным пресс-службы премьера, в настоящее время сеть автодорог общего пользования в РК составляет 96 тыс. км, из них республиканская сеть – 24,9 тыс. км, местная сеть – 71 тыс. км. Доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии составляет 90% (22,5 тыс. км). Из общей протяженности автодорог республиканского значения 12 786 км (52%) – в хорошем состоянии, 9 564 км (38%) – в удовлетворительном состоянии и 2 584 км (10%) – в неудовлетворительном состоянии.