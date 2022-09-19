Фото: Минпросвещения РК
Общество
Детские омбудсмены назначены в регионах Казахстана

Уполномоченные по правам ребенка назначены в 16 регионах Казахстана. Ими стали руководители неправительственных организаций и общественных объединений, граждане, имеющие опыт в вопросах защиты прав детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Теперь в случае нарушения прав и интересов ребёнка родители, дети и другие желающие смогут обратиться за помощью к уполномоченным в своих регионах, пояснили в ведомстве.

Кандидатуры назначаются по решению акимов областей и городов республиканского значения.

«Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства», – детализировали в Минпросвещения.

Вместе с тем уполномоченные по правам ребенка будут иметь беспрепятственный доступ в организации, предназначенные для детей.

Они будут работать на общественных началах.

«Уполномоченные по правам детей назначены в городах Нур-Султане и Шымкенте, а также в Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Абайской, Алматинской областях. В оставшихся 4 регионах идёт процесс рассмотрения кандидатур. Мы, как представители комитета, будем активно взаимодействовать с назначенными уполномоченными в вопросах защиты прав детей», – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

 

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