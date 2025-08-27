Деньги перечисляются напрямую на счета родителей или их законных представителей
В Атырауской области к началу нового учебного года детям из социально уязвимых семей оказали государственную поддержку. В этом году более 22 тысяч школьников получили по 46 228 тенге, сообщает Kazpravda.kz
По данным специалистов областного управления образования, объем адресной помощи для детей из социально уязвимых категорий ежегодно увеличивается. Так, если в прошлом году на одного ребенка выделялось 43 407 тенге, то в этом году сумма выросла до 46 228 тенге.
- Эти средства распределяются через фонд «Всеобуч» в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан. Деньги перечисляются напрямую на счета родителей или их законных представителей. Государственная поддержка направлена на приобретение школьной одежды и принадлежностей, что создаёт условия для полноценной подготовки каждого ребенка к новому учебному году, - рассказал руководитель отдела областного управления образования Дулат Хамзин.