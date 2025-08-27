Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырауской области к началу нового учебного года детям из социально уязвимых семей оказали государственную поддержку. В этом году более 22 тысяч школьников получили по 46 228 тенге, сообщает Kazpravda.kz

По данным специалистов областного управления образования, объем адресной помощи для детей из социально уязвимых категорий ежегодно увеличивается. Так, если в прошлом году на одного ребенка выделялось 43 407 тенге, то в этом году сумма выросла до 46 228 тенге.