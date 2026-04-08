В Казахстане отопительный сезон финиширует, уступая место сезону больших ремонтов. Энергетики приступают к обновлению изношенных коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, приоритетным направлением Минэнерго станет масштабная реконструкция тепловых сетей, направленная на снижение износа и повышение надежности теплоснабжения. На сегодня протяженность сетей теплоснабжения по республике составляет – 13,4 тыс.км. В прошлом году на сетях теплоснабжения проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту 323 км сетей, что позволило снизить средний уровень износа с 52 до 50%, а также значительно повысить надежность теплоснабжения населения.

«На этот год запланирован капремонт и реконструкция 377 км тепловых сетей. Особое внимание будет направлено регионам с высоким уровнем износа тепловых сетей – ВКО, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской и СКО. В том числе в рамках Национального проекта по модернизации энергетического сектора на 2026 год запланирована реконструкция 130 км теплосетей. В совокупности комплексная работа позволит снизить средний уровень износа тепловых сетей до 48%. В целом, до 2029 года в рамках нацпроекта по стране предусмотрено обновление 1,6 тыс. км теплосетей, что позволит снизить износ теплосетей до 42%», – говорится в информации.

В министерстве также отметили, что Комитет государственного энергетического надзора и контроля Минэнерго осуществляет непрерывный контроль за состоянием и модернизацией тепловой инфраструктуры.

В первом квартале текущего года ведомство совместно с акиматами провело ревизию ремонтных программ тепловырабатывающих и теплотранспортирующих организаций на 2026 год.