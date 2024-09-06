Девять важных шагов в жизни общества и государства

Да, за последние годы в обществе и государстве сделано много в направлении политики, экономики, права, но впереди предстоит не менее трудная работа. На это Президент сразу нацеливает Правительство, акимов и других чиновников. По тому, что предстоит сделать в настоящее время и в обозримой перспективе, видно, что экономический потенциал общества и государства выражен прежде всего в полноценном решении первых четырех наиболее актуальных направлений Послания.

Совокупность производственных отношений государства (базис общества), по мнению Президента, может быть значительно увеличена, если усилия государственного аппарата (Правительства, акимов, при активном участии депутатского корпуса страны) будут подкреплены решением важных и связанных между собою проблем. В их числе – непрерывная грамотная и сис­темная подготовка и повышение квалификации кадров на всех уровнях образования и государственного управления страной. Без этого, что совершенно справедливо, невозможно выстроить сотрудничество, диалог и партнерство между государственными органами и институтами гражданского общества и населением.

Это и постоянное последовательное, не менее мотивированное обеспечение взаимосвязанных между собою процессов по контролю за состоянием здоровья населения и надлежащим объемом адресной социальной помощи. Надо признать, речь идет о не менее чувствительном сегменте общества и государства. Рост ВВП до уровня мировых стандартов может обеспечить только «здоровая» и социально «вооруженная» нация. Здесь же у нас не все благополучно, и это отчетливо понимает Глава государства.

Безусловно, выполнение экономических, кадровых, социальных поручений Президента возможно только на фоне благоприятного природного окружения. Однако и тут накопились серьезные экологичес­кие проб­лемы, над которыми, засучив рукава, тоже надо работать. В этом нетрудно убедиться. Дос­таточно проехать по нашим дорогам республиканского значения и внимательно посмотреть вокруг себя. Всюду вопиющая бесхозяйственность! Или возьмите, к примеру, озеро Балхаш. Самое большое озеро в стране – редкое, уникальное в своем роде – примыкает к территории ряда областей. Но ни один из акимов не удосужился принять меры по наведению порядка на прибрежных территориях озера, берега которого завалены большими объемами самого разнообразного мусора. Кстати, думаю, это наглядное основание, чтобы освободить от занимаемых должностей и прив­лечь к строгой юридичес­кой ответственности руководителей прибрежных областей и связанных с ними должностных лиц, отвечающих за экологическую безопасность Балхаша.

Вне всякого сомнения, первые четыре направления функциональной деятельности общества и государства, как, впрочем, и другие, могут быть реализованы в условиях высокого уровня законности, правопорядка и дисциплины как неотъемлемых элементов национальной безо­пасности и высокого качества жизни граждан. В этом направлении на одно из первых мест Президент выдвигает комплекс­ную профилактику правонарушений в стране и связывает эту тему с необходимостью разработки и принятия единого консолидированного закона по данному вопросу.

Таким образом, этим Посланием Глава государства внятно подчеркивает свою непоколебимую политическую и нравственную решимость по дальнейшему непрерывному продвижению идей Справедливого, «слышащего» Казах­стана, отвечающих насущным интересам нашего народа.