Девять важных шагов в жизни общества и государства
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Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК (Астана, MNU)
Собственно, название самого Послания уже отражает идеологию Справедливого Казахстана. Это заметно и по преамбуле выступления Главы государства. Она определенно указывает на наиболее острые проблемы нашего общества и государства, над которыми надо непрерывно работать всему государственному механизму. Имея в виду такие выражения реального социального существования человека, как низкие доходы населения, социальное неравенство, слабый средний класс...