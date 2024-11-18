Девятилетний чилиец спел песню Димаша на казахском языке

Фото: ©kudaibergenov.dimas

Об этом рассказал автор YouTube-канала «Алга, Казахстан» Иван Червинский.

«9-летнего вокалиста зовут Максимо Леон, он из Чили, и да - он поет песню Димаша Кудайбергена на казахском языке. Произошло это в культурном центре города Буин, что в часе езды от столицы Чили, Сантьяго», - рассказал автор ролика.

Масштабное мероприятие было организовано поклонницей Димаша Кармен, фан клубом Димаша из Чили и посольством Казахстана.

В зале, рассчитанном на 600 человек, проходила фотовыставка, посвященная красотам Казахстана. Но кроме этого была организована культурная программа, а на главном экране показали видеоприветы чилийцам из Казахстана.