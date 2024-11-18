Девятилетний чилиец спел песню Димаша на казахском языке

Звезды, Культура
81
Венера Баталова
корреспондент

Поклонник Димаша Кудайбергена из Чили Максимо Леон исполнил песню «Ұмытылмас күн» на мероприятии, посвященном культуре Казахстана, передает Kazpravda.kz 

Фото: ©kudaibergenov.dimas

Об этом рассказал автор YouTube-канала «Алга, Казахстан» Иван Червинский.

«9-летнего вокалиста зовут Максимо Леон, он из Чили, и да - он поет песню Димаша Кудайбергена на казахском языке. Произошло это в культурном центре города Буин, что в часе езды от столицы Чили, Сантьяго», - рассказал автор ролика.

Масштабное мероприятие было организовано поклонницей Димаша Кармен, фан клубом Димаша из Чили и посольством Казахстана.

В зале, рассчитанном на 600 человек, проходила фотовыставка, посвященная красотам Казахстана. Но кроме этого была организована культурная программа, а на главном экране показали видеоприветы чилийцам из Казахстана.

«Голос маленького Максимо стал еще одним символом дружбы между Казахстаном и Чили. Ну и снова мы видим, как Димаш и культура Казахстана объединяют самых разных людей на нашей планете. И пусть этот удивительный культурный мост между странами мира становится только крепче», - заключил Иван.

#песня #Димаш #Чили #фан-клуб

Популярное

Все
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей концертом в Астане
Детсад для особенных детей построят в Актобе за счет возвращенных активов
Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца
Около 200 человек привлекли к ответственности в сфере легального оборота наркотиков
Новый способ подслащивания помидоров нашли китайские ученые
Штат сотрудников органов опеки увеличат в Казахстане – Закиева
Одаренных детей будут обучать по «Болашаку»
Казахстанские авиадиспетчеры пройдут подготовку на тренажере с ИИ
В Астане назначены районные акимы
Лжеполицейские шантажом выманили деньги у граждан
В Дубае начали строить первый порт для аэротакси
Шаг навстречу будущей профессии: школьники познакомились с жизнью гвардейцев
Гигантский скелет динозавра продали на аукционе почти за 5 млн евро во Франции
Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
Защиту трудовых прав казахстанцев, выезжающих за рубеж, обеспечат в РК
Изменится ли пенсионный возраст в Казахстане в 2025 году
Туман и порывистый ветер обещают синоптики в ближайшие три дня
ТВ и радио в Казахстане приостановят вещание на этой неделе
Дмитрий Панарин завоевал золотую медаль на турнире по бадминтону в Замбии
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Какая средняя зарплата по Казахстану
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Токаев прибыл в Баку
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

Более 15 стран примут участие в XVII международном кинофест…
Королева оперной сцены Бибигуль Тулегенова отметила юбилей …
Студент эстрадно-циркового колледжа завоевал Гран-при респу…
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]