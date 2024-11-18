Девятилетний чилиец спел песню Димаша на казахском языке

Поклонник Димаша Кудайбергена из Чили Максимо Леон исполнил песню «Ұмытылмас күн» на мероприятии, посвященном культуре Казахстана, передает Kazpravda.kz
Об этом рассказал автор YouTube-канала «Алга, Казахстан» Иван Червинский.
«9-летнего вокалиста зовут Максимо Леон, он из Чили, и да - он поет песню Димаша Кудайбергена на казахском языке. Произошло это в культурном центре города Буин, что в часе езды от столицы Чили, Сантьяго», - рассказал автор ролика.
Масштабное мероприятие было организовано поклонницей Димаша Кармен, фан клубом Димаша из Чили и посольством Казахстана.
В зале, рассчитанном на 600 человек, проходила фотовыставка, посвященная красотам Казахстана. Но кроме этого была организована культурная программа, а на главном экране показали видеоприветы чилийцам из Казахстана.
«Голос маленького Максимо стал еще одним символом дружбы между Казахстаном и Чили. Ну и снова мы видим, как Димаш и культура Казахстана объединяют самых разных людей на нашей планете. И пусть этот удивительный культурный мост между странами мира становится только крепче», - заключил Иван.