Сенат на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка, а также на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Закон предусматривает разрешение на выпуск исключительно именных ценных бумаг, внесение изменений в понятие «безупречная деловая репутация» в части установления нормы, предусматривающей внедрение мер и процедур, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовом учреждении, а также запрет на учреждение банков-ширм и внедрение скоринговой или автоматизированной системы, осуществляющей риск-идентификацию клиентов субъектов финансового мониторинга.

Также поправками за АФМ закрепляется проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма. Кроме того, вводится пересмотр подходов к проведению оценки рисков, включая разграничение понятий: национальная оценка рисков и секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Предлагается введение новых субъектов финансового мониторинга (операторы сотовой связи, НАО ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделке с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Пересматриваются пороговые суммы по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, в случаях превышения которых данные операции будут подпадать под финансовый мониторинг. Также вводится установление пороговых сумм по операциям с цифровыми активами, движимым имуществом, получению выигрыша в безналичной форме.