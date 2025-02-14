Действовать в новых условиях

Об этом заявил спикер Мажилиса, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов в ходе организационного совещания. Партийцы подвели итоги работы за прошлый год, а также обозначили ряд приоритетных задач. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с подключением региональных филиалов партии.

В ходе совещания председатель партии «Amanat» обратил внимание на то, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно давал высокую оценку партийным проектам и на недавнем расширенном заседании Правительства еще раз отдельно упомянул положительный опыт партии по организации проекта «Школа акимов». Это показатель высокой эффективности работы партии «Amanat» и накладывает на каждого партийца особую ответственность, отметил Ерлан Кошанов.

– Масштабные реформы Главы государства успешно продолжаются. Решаются застарелые вопросы в экономике, ЖКХ и во многих других сферах. Вскрывается немало острых проблем, волнующих граждан. Это подорожание продуктов, рост тарифов, цен на топливо, НДС. В таких условиях партия как сис­темообразующая политическая сила своими проектами и принимаемыми законами должна вносить вклад в решение вопросов, поднимаемых гражданами. Партии следует предложить такую повестку, которая найдет отклик в душе каждого. Это залог поддержки партии широкими кругами населения, – сказал он.

Ерлан Кошанов предметно остановился на приоритетных направлениях, стоящих перед «Amanat» в этом году. В их чис­ле – продолжение реализации партийных проектов «Ауыл аманаты», «Школа акимов» и других, усиление работы с молодежью, особенно с сельской и безработной, оказание гражданам адрес­ной помощи, юридической поддержки и т. д. Эти меры отвечают на конкретные запросы общества и требуют постоянного внимания со стороны партийцев, подчеркнул председатель «Amanat».

В частности, уже на протяжении двух с половиной лет партийцы занимаются вопросами восстановления справедливости по земельной проблематике через комиссию «Жер аманаты». Долгое время данная повестка будоражила общество, и только после подключения партии к этой работе дискуссии в данной сфере перешли в конструктивное русло. В госсобственность возвращено 12 млн гектаров земли, 5 млн из которых уже распределены среди граждан. По инициативе партии принят новый закон «О пастбищах», который системно решает многие имеющиеся вопросы: введено понятие общественных пастбищ, регламентированы работы и выделение госфинансирования по их культивированию, распределению на конкурсной основе и другие нормы.

За два года работы проекта по повышению финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» обучение прошли 850 тыс. человек по всей стране. Были проведены парламентские слушания по снижению закредитованности населения, а членами фракции партии в Мажилисе были внесены поправки по этой же теме, которые защищают интересы прос­тых людей, а не банков. В целом благодаря проекту «Қарызсыз қоғам» уровень проблемных кредитов снизился с 18% в 2020 году до 7% в 2024 году.

В свою очередь председатель западноказахстанского филиала партии «Amanat» Мурат Мукаев сообщил, что по проекту «Ауыл аманаты» более 1 200 человек получили льготные кредиты, что позволило создать 1 400 рабочих мест. Руководитель фракции партии в маслихате Северо-Казах­станской области Ирина Эктова отметила, что депутаты направили 805 запросов в госор­ганы, благодаря чему удалось профинансировать реконструкцию ­Булаевского водопровода, ремонт трассы Жезказган – Петропавловск и строительство 46 мед­объектов.

Председатель кызылординского филиала «Жастар рухы» Асетхан Баймурза рассказал о конкурсе по популяризации IT-сферы, по итогам которого четыре победителя получили образовательные гранты. В регионе успешно дейст­вует проект «Ерікті – көмекке», где волонтеры помогают жителям через «горячую линию» 109.

А председатель ­первичной партийной организации «Орта­лық» из Туркестанской области Данияр Кубеев сообщил, что в рамках Года рабочих профессий организованы бесплатные мас­тер-классы по швейному делу для студентов и женщин.

Подводя итоги совещания, председатель «Amanat» Ерлан Кошанов подчеркнул, что партийцы должны усилить работу по реализации всех инициатив Главы государства, предвыборных программ Президента «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» и партии «Вместе с народом!», а также партийных проектов.

Кроме того, председатель партии дал ряд поручений по активизации деятельности женского крыла «Amanat», молодежного крыла «Жастар рухы» и по продвижению цифровой гигиены в обществе.