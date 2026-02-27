Диалог эпох

Музыкальный вечер «Vivaldi +» надолго запомнится столичным меломанам

Фото: пресс-служба театра

Импровизированная сцена в фойе театра «Астана Балет» превра­тилась в пространство для изыс­канного диалога между барочной экспрессией Вивальди и философским минимализмом современности, сплетающихся в единое выразительное музыкальное полотно. В этот вечер слушатели не только насладились музыкой, но и узнали много нового об истории создания шедевров классики на концерте-лекции.

Главными проводниками в мир звуков стали музыканты камерного оркестра театра, а также артисты ансамбля Viles Nobiles, среди них солировали скрипачи Каламкас Джумабаева, Александр Тхай, виолончелист Федор Артамонов и клавесинист Ильяс Бекишев.

Программа открылась посвящением творческому наследию Антонио Вивальди. Камерный оркестр представил произведения, которые считаются эталонами барочной музыки. Это, например, Скрипичный концерт Il Favorito, символизирующий триумф виртуозности, а также двойные и тройные концерты, где инструменты словно вели между собой изящный, почти поэтический спор. Кульминацией первой части стала знаменитая Трио-соната La Folia. В ее каскадных вариациях музыканты виртуозно передали тему «безумства», превратив классическую форму в живую человеческую драму.

Затем барочную роскошь сменили медитативность и философская глубина композиторов XX–XXI веков. Легендарная пьеса для струнного оркестра Summa Арво Пярта погрузила публику в состояние абсолютного покоя и духовной тишины. Гипнотические повторы Echorus для двух скрипок и струнных инструментов Филипа Гласса создали ощущение бесконечного, пульсирующего движения.

Монументальное философское сочинение «Хорал» Куата Шильдебаева придало вечеру особую весомость, вплетая в общую канву тонкие национальные интонации. Завершился концерт знаковым произведением Стива Райха – Дуэтом для двух скрипок и струнного оркестра, логически подытожившим музыкальное путешествие.

По словам артистов, несмотря на разницу эпох и стилей, произведения объе­диняет особое отношение ко времени и самому звучанию музыки. Барокко Вивальди дает импульс и энергию, минимализм Райха – ощущение непрерывного движения, а музыка Пярта создает пространство тишины и смысла. Вместе они выстраиваются в единую драматургию, а не в набор контрастов.

– Нам важно было показать, что музыкальная история развивается не скачками, а через диалог и преемственность. Вивальди здесь – не «музейная» музыка, а живой источник идей, которые находят отклик у композиторов
XX–XXI веков. Минимализм и духовная музыка современности продолжают те же поиски ясности и выразительности, но иным языком, – говорит музыковед Анастасия Боровикова. – Программа предлагает слушателю не сравнение стилей, а общий опыт внимательного и глубокого слушания. Вивальди, Райха, Шильдебаева, Пярта и Гласса разделяют столетия, исторические обстоятельства и даже само представление о звучании и инструментах. У каждого из них свой музыкальный язык и свои художественные задачи. Но важно, что и Вивальди в эпоху барокко воспринимался как смелый новатор, и композиторы XX века точно так же расширяли границы привычного музыкального мышления. Возможно, спорили бы они о формах и средствах, но в главном наверняка сошлись бы – в убежденности, что музыка не украшает жизнь, а придает ей смысл.

Такое музыкальное путешествие сквозь века – непростой маршрут, который каждый слушатель проходит индивидуально.

– Если представить концертную прог­рамму как картину, то хочется, чтобы ее цвета были разными для аудитории. Для кого-то – золотистое сияние барокко Вивальди, для кого-то – прозрачные, почти­ светящиеся оттенки минимализма Райха и Гласса. Summa Пярта добавила бы тихие, глубокие полутона, а «Хорал» Шильдебаева – теплые национальные акценты. Пусть у каждого это будет свое полотно, созданное личным восприя­тием и эмоциями, которые рождает музыка, – заключила музыковед.

