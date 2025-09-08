Digital Qazaqstan: курс на масштабную цифровую трансформацию

Сенат
47
Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к народу с ежегодным Посланием «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Этот программный документ определяет стратегические ориентиры развития страны и задает направления государственной политики на предстоящие годы

Фото: Сенат

Центральное место в Послании заняла цифровая повестка. Президент страны подчеркнул, что ключевым компонентом стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и масштабная цифровизация. Именно эти процессы способны многократно усилить потенциал Казахстана во всех сферах и вывести экономику и социальную сферу на качественно новый уровень.

При этом Глава государства особо отметил, что глубинная цифровая трансформация - это не самоцель, а инструмент для повышения благосостояния граждан, улучшения качества их жизни и укрепления конкурентоспособности страны. В этом контексте одной из стратегических задач на ближайшие годы является превращение Казахстана в полноценную цифровую державу, где новые технологии станут основой экономической модернизации и социальной стабильности.

В практическом плане для достижения этой цели важно ускорить принятие Цифрового кодекса, который определит ключевые направления цифрового развития, включая такие сферы, как искусственный интеллект, платформенная экономика, использование больших данных и другие. Этой работой депутаты активно займутся в текущей сессии. Кроме того, Президент страны поручил разработать единую стратегию «Digital Qazaqstan», которая объединит все цифровые инициативы в общенациональную программу.

Отдельное внимание в Послании уделено инвестиционной политике. Глава государства поручил Правительству пересмотреть и повысить эффективность механизмов привлечения иностранного капитала, а также запустить новый инвестиционный цикл с акцентом на обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные отрасли.

В числе приоритетов - принятие закона о банках, который усилит конкуренцию, будет способствовать развитию отраслей экономики, финтеха, и либерализации оборота цифровых активов.

Еще один ключевой документ над которым будут работать сенаторы в текущей сессии - специальный закон, закрепляющий особый правовой статус Alatau City. Новый город станет символом технологического прогресса и современного облика Казахстана.

Серьезное внимание Глава государства уделил развитию сельского хозяйства. Отдельное поручение парламентариям касается законодательного обеспечения защиты отечественных производителей в рамках ЕАЭС. Это позволит усилить положение казахстанских предпринимателей и укрепить экспортный потенциал аграрной отрасли.

Президент страны также поручил создать единую цифровую карту земельных ресурсов, которая объединит данные кадастра, недропользования и инфраструктуры, обеспечив прозрачность и эффективность управления земельными ресурсами.

Развитие транспортно-логистической сферы также напрямую связано с цифровизацией. Президент страны подчеркнул, что в условиях усиливающейся глобальной конкуренции за транзит Казахстан сможет сохранить и укрепить свои позиции только при широком внедрении цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

В этом контексте особое значение приобретает внедрение многофункциональных цифровых платформ, которые позволяют интегрировать все процессы перевозок в единую систему. По поручению Главы государства уже в ближайшие месяцы должна заработать система Smart Cargo, обеспечивающая равный и автоматизированный доступ бизнеса к инфраструктуре. Такой шаг станет важным этапом цифровизации транспортной отрасли, повысив её прозрачность и эффективность.

Говоря о развитии малого и среднего бизнеса, Президент страны подчеркнул, что нормативную базу необходимо адаптировать к нуждам предпринимателей. В этой связи инициатива о проведении глубокой ревизии законодательства с применением технологий искусственного интеллекта является очень своевременной.

Глава государства также обозначил приоритеты в сфере ЖКХ и строительства. Здесь особое значение имеет внедрение технологии информационного моделирования зданий с использованием искусственного интеллекта, а также запуск национальной цифровой платформы для мониторинга всех этапов строительства. Ключевое поручение депутатам - до конца года принять новый Строительный кодекс, который заложит прочную правовую основу для устойчивого и безопасного развития отрасли.

Одной из ключевых особенностей Послания стало предложение Главы государства о проведении парламентской реформы, предусматривающей переход к однопалатному Парламенту. Инициатива имеет историческое значение и является логическим продолжением последовательного курса Президента страны на строительство Справедливого Казахстана, укрепление демократических институтов и механизмов.

Глава государства напомнил, что Сенат, созданный в 1995 году в непростых политических условиях, за три десятилетия достойно выполнил свою историческую миссию, обеспечив стабильность государственного строительства, развитие законодательной системы и реализацию ключевых реформ. Теперь, с учётом развития политической системы и политической культуры и повышения уровня гражданской ответственности, пришло время обсудить новые этапы развития парламентской системы Казахстана.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что столь значимая реформа может быть реализована исключительно на основе открытого и всестороннего обсуждения в обществе. Глава государства предложил вынести вопрос о переходе к однопалатному Парламенту на общественное и экспертное обсуждение в течение года. Итоговое решение будет принято на общенациональном референдуме с учетом мнения всего населения.

В целом, Послание Президента страны является комплексной дорожной картой модернизации Казахстана на современном этапе. Масштабное внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений должно стать важнейшим условием конкурентоспособности государства и гарантией устойчивого развития в предстоящие годы.

При этом важно понимать, что реализация всех поставленных задач Президента страны – это не только ответственность Правительства и Парламента, но и общее дело всех граждан.

Уверен, что только совместными усилиями мы сможем продолжить курс на дальнейшее поступательное развитие и построение справедливого, сильного и современного Казахстана. 

#Сенат #Ашимбаев #послание

Популярное

Все
Город Алатау получит особый статус
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Комитет по защите прав инвесторов появится в Казахстане
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Миллионный гость посетил павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане
Казахстан должен стать крупнейшим логистическим и транзитным хабом – Токаев
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции
Экотропу с элементами геймификации открыли в Бурабае
Токаев назвал некоторые факторы наступления нового миропорядка
Токаев поручил Правительству обновить систему привлечения инвестиций
Президент: «Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться в виде качественных госуслуг»
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Педагогов-экспертов выберут для экспертизы учебников в Казахстане
Президент поручил внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с председателем Хурала Монголии
Сенатор предложил ужесточить наказание для блогеров, реклам…
Состоянием железнодорожного парка обеспокоен сенатор Закирж…
Деятельность НКО на предмет финансирования терроризма прове…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]