Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратился к народу с ежегодным Посланием «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Этот программный документ определяет стратегические ориентиры развития страны и задает направления государственной политики на предстоящие годы

Фото: Сенат

Центральное место в Послании заняла цифровая повестка. Президент страны подчеркнул, что ключевым компонентом стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и масштабная цифровизация. Именно эти процессы способны многократно усилить потенциал Казахстана во всех сферах и вывести экономику и социальную сферу на качественно новый уровень.

При этом Глава государства особо отметил, что глубинная цифровая трансформация - это не самоцель, а инструмент для повышения благосостояния граждан, улучшения качества их жизни и укрепления конкурентоспособности страны. В этом контексте одной из стратегических задач на ближайшие годы является превращение Казахстана в полноценную цифровую державу, где новые технологии станут основой экономической модернизации и социальной стабильности.

В практическом плане для достижения этой цели важно ускорить принятие Цифрового кодекса, который определит ключевые направления цифрового развития, включая такие сферы, как искусственный интеллект, платформенная экономика, использование больших данных и другие. Этой работой депутаты активно займутся в текущей сессии. Кроме того, Президент страны поручил разработать единую стратегию «Digital Qazaqstan», которая объединит все цифровые инициативы в общенациональную программу.

Отдельное внимание в Послании уделено инвестиционной политике. Глава государства поручил Правительству пересмотреть и повысить эффективность механизмов привлечения иностранного капитала, а также запустить новый инвестиционный цикл с акцентом на обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные отрасли.

В числе приоритетов - принятие закона о банках, который усилит конкуренцию, будет способствовать развитию отраслей экономики, финтеха, и либерализации оборота цифровых активов.

Еще один ключевой документ над которым будут работать сенаторы в текущей сессии - специальный закон, закрепляющий особый правовой статус Alatau City. Новый город станет символом технологического прогресса и современного облика Казахстана.

Серьезное внимание Глава государства уделил развитию сельского хозяйства. Отдельное поручение парламентариям касается законодательного обеспечения защиты отечественных производителей в рамках ЕАЭС. Это позволит усилить положение казахстанских предпринимателей и укрепить экспортный потенциал аграрной отрасли.

Президент страны также поручил создать единую цифровую карту земельных ресурсов, которая объединит данные кадастра, недропользования и инфраструктуры, обеспечив прозрачность и эффективность управления земельными ресурсами.

Развитие транспортно-логистической сферы также напрямую связано с цифровизацией. Президент страны подчеркнул, что в условиях усиливающейся глобальной конкуренции за транзит Казахстан сможет сохранить и укрепить свои позиции только при широком внедрении цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

В этом контексте особое значение приобретает внедрение многофункциональных цифровых платформ, которые позволяют интегрировать все процессы перевозок в единую систему. По поручению Главы государства уже в ближайшие месяцы должна заработать система Smart Cargo, обеспечивающая равный и автоматизированный доступ бизнеса к инфраструктуре. Такой шаг станет важным этапом цифровизации транспортной отрасли, повысив её прозрачность и эффективность.

Говоря о развитии малого и среднего бизнеса, Президент страны подчеркнул, что нормативную базу необходимо адаптировать к нуждам предпринимателей. В этой связи инициатива о проведении глубокой ревизии законодательства с применением технологий искусственного интеллекта является очень своевременной.

Глава государства также обозначил приоритеты в сфере ЖКХ и строительства. Здесь особое значение имеет внедрение технологии информационного моделирования зданий с использованием искусственного интеллекта, а также запуск национальной цифровой платформы для мониторинга всех этапов строительства. Ключевое поручение депутатам - до конца года принять новый Строительный кодекс, который заложит прочную правовую основу для устойчивого и безопасного развития отрасли.

Одной из ключевых особенностей Послания стало предложение Главы государства о проведении парламентской реформы, предусматривающей переход к однопалатному Парламенту. Инициатива имеет историческое значение и является логическим продолжением последовательного курса Президента страны на строительство Справедливого Казахстана, укрепление демократических институтов и механизмов.

Глава государства напомнил, что Сенат, созданный в 1995 году в непростых политических условиях, за три десятилетия достойно выполнил свою историческую миссию, обеспечив стабильность государственного строительства, развитие законодательной системы и реализацию ключевых реформ. Теперь, с учётом развития политической системы и политической культуры и повышения уровня гражданской ответственности, пришло время обсудить новые этапы развития парламентской системы Казахстана.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что столь значимая реформа может быть реализована исключительно на основе открытого и всестороннего обсуждения в обществе. Глава государства предложил вынести вопрос о переходе к однопалатному Парламенту на общественное и экспертное обсуждение в течение года. Итоговое решение будет принято на общенациональном референдуме с учетом мнения всего населения.

В целом, Послание Президента страны является комплексной дорожной картой модернизации Казахстана на современном этапе. Масштабное внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений должно стать важнейшим условием конкурентоспособности государства и гарантией устойчивого развития в предстоящие годы.

При этом важно понимать, что реализация всех поставленных задач Президента страны – это не только ответственность Правительства и Парламента, но и общее дело всех граждан.

Уверен, что только совместными усилиями мы сможем продолжить курс на дальнейшее поступательное развитие и построение справедливого, сильного и современного Казахстана.