Братья своим номером искренне выразили свою глубокую привязанность к родной земле и пожелали всем смело следовать за мечтой

Шестой выпуск музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon состоял из дуэтов вокалистов. А исполнительный продюсер Димаш Кудайберген и его младший брат, инструменталист Мансур Кудайберген представили песню «Самғау», написанную специально для проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Открыл концерт музыкальный эксперт из Китая Ли Юйгань. Он исполнил новую версию известной композиции «新贵妃醉酒» / «Опьяненная наложница».

«Я всегда верил, что музыка может преодолевать границы, как волны Каспийского моря, преодолевающие расстояния и резонирующие с далекими горами. Сегодня я хочу связать мелодией диалог моря и гор. Пусть искренность и любовь Шелкового пути разнесутся по долинам шумом волн», — сказал маэстро, предваряя выступление.

Два участника из Китая — оперный певец Цай Чэнъюй и народная вокалистка Ла Даньчжу объединились для кроссовера, бросив вызов самим себе в форме рэпа. Участники признались, что на выбор песни «山河图» / «Карта гор и рек» определенно повлияла поездка в урочище Бозжыра. Величественные пейзажи как будто раскрыли и выпустили ранее скрытое чувство свободы.

В произведении Nel blu, dipinto di blu, более известном как Volare / «В лазурной синеве» Джулия Фальконе и Нур Чолпон создали атмосферу, которая объединила культуру Италии и Кыргызстана. Взаимное погружение произошло, в том числе за счет куплета на кыргызском языке, где Нур, как автор слов, описала пейзажи Актау, отдавая дань уважения гостеприимному Казахстану.

Две песни – Tamo daleko / «Там далеко» на сербском языке и «Самал тау» / «Гора Самал» на казахском объединили в дуэт Нуржаса Садырбаева и Принца. Мужественные голоса передали серьезные чувства, напомнив зрителям моменты истории двух стран, о страданиях, объединяющих эти народы.

«Ваши голоса тверды и полны силы. Ваше исполнение в полной мере показывает величие и широту Казахстана и Сербии. За такое короткое время вы смогли без страха исполнить такое масштабное произведение перед зрителями, не отступив перед вызовом. Я считаю, что это настоящая смелость и ответственность. Верю, что в ближайшем будущем один из вас станет гордостью Казахстана, а другой – гордостью Сербии. Путешествуйте по миру с этим произведениями, покоряйте всех нас своими прекрасными голосами», — отметил Димаш после выступления дуэта Принца и Нуржаса.

Во время путешествия по сбору фольклора участница из Малайзии Джерил Ли и певица из Китая Чжан Синью познакомились с интересными людьми и, узнав их истории, захотели передать в песне их чувства и переживания. Лиричная песня в стилях гофэн и ритм-н-блюз «鱼儿说» / «Рыбка говорит» заставила сердца слушателей взлететь к небесам, глубоко тронув самые нежные струны души.

Долгожданным номером концерта стала песня «Самғау» в исполнении автора Димаша Кудайбергена. В произведение, написанное на слова талантливого поэта Жарасхана Нурбая, по признанию самого Димаша было вложено много души.

Мансур Кудайберген, исполнив партии на электрогитаре, создал мощную энергетическую поддержку композиции. В песне братья искренне выразили свою глубокую привязанность к родной земле и пожелали всем смело следовать за мечтой.

По итогам первого соревнования в дуэтах победу одержали певцы из Китая Цай Чэнъюй и Ла Даньчжу, итальяно-кыргызстанский дуэт Джулии и Нур получил второе место, команда из Сербии и Казахстана замкнула тройку лидеров.

Следующая остановка шоу – самый большой город Казахстана Алматы. Восемь певцов из шести стран достигнут «города яблок» у подножия Тянь-Шаня и зажгут сцену в степи на фоне заснеженных гор своей страстью к музыке, преодолевающей горизонты…