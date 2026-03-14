Димаш и Мансур Кудайберген представили песню SAMGAU в новом выпуске шоу Voice Beyond Horizon

Дана Аменова
Братья своим номером искренне выразили свою глубокую привязанность к родной земле и пожелали всем смело следовать за мечтой

Шестой выпуск музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon состоял из дуэтов вокалистов. А исполнительный продюсер Димаш Кудайберген и его младший брат, инструменталист Мансур Кудайберген представили песню «Самғау», написанную специально для проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Открыл концерт музыкальный эксперт из Китая Ли Юйгань. Он исполнил новую версию известной композиции «新贵妃醉酒» / «Опьяненная наложница».

«Я всегда верил, что музыка может преодолевать границы, как волны Каспийского моря, преодолевающие расстояния и резонирующие с далекими горами. Сегодня я хочу связать мелодией диалог моря и гор. Пусть искренность и любовь Шелкового пути разнесутся по долинам шумом волн», — сказал маэстро, предваряя выступление. 

Два участника из Китая — оперный певец Цай Чэнъюй и народная вокалистка Ла Даньчжу объединились для кроссовера, бросив вызов самим себе в форме рэпа. Участники признались, что на выбор песни «山河图» / «Карта гор и рек» определенно повлияла поездка в урочище Бозжыра. Величественные пейзажи как будто раскрыли и выпустили ранее скрытое чувство свободы.

В произведении Nel blu, dipinto di blu, более известном как Volare / «В лазурной синеве» Джулия Фальконе и Нур Чолпон создали атмосферу, которая объединила культуру Италии и Кыргызстана. Взаимное погружение произошло, в том числе за счет куплета на кыргызском языке, где Нур, как автор слов, описала пейзажи Актау, отдавая дань уважения гостеприимному Казахстану.

Две песни – Tamo daleko / «Там далеко» на сербском языке и «Самал тау» / «Гора Самал» на казахском объединили в дуэт Нуржаса Садырбаева и Принца. Мужественные голоса передали серьезные чувства, напомнив зрителям моменты истории двух стран, о страданиях, объединяющих эти народы.

«Ваши голоса тверды и полны силы. Ваше исполнение в полной мере показывает величие и широту Казахстана и Сербии. За такое короткое время вы смогли без страха исполнить такое масштабное произведение перед зрителями, не отступив перед вызовом. Я считаю, что это настоящая смелость и ответственность. Верю, что в ближайшем будущем один из вас станет гордостью Казахстана, а другой – гордостью Сербии. Путешествуйте по миру с этим произведениями, покоряйте всех нас своими прекрасными голосами», — отметил Димаш после выступления дуэта Принца и Нуржаса.

Во время путешествия по сбору фольклора участница из Малайзии Джерил Ли и певица из Китая Чжан Синью познакомились с интересными людьми и, узнав их истории, захотели передать в песне их чувства и переживания. Лиричная песня в стилях гофэн и ритм-н-блюз «鱼儿说» / «Рыбка говорит» заставила сердца слушателей взлететь к небесам, глубоко тронув самые нежные струны души.

Долгожданным номером концерта стала песня «Самғау» в исполнении автора Димаша Кудайбергена. В произведение, написанное на слова талантливого поэта Жарасхана Нурбая, по признанию самого Димаша было вложено много души.

Мансур Кудайберген, исполнив партии на электрогитаре, создал мощную энергетическую поддержку композиции. В песне братья искренне выразили свою глубокую привязанность к родной земле и пожелали всем смело следовать за мечтой.

По итогам первого соревнования в дуэтах победу одержали певцы из Китая Цай Чэнъюй и Ла Даньчжу, итальяно-кыргызстанский дуэт Джулии и Нур получил второе место, команда из Сербии и Казахстана замкнула тройку лидеров.

Следующая остановка шоу – самый большой город Казахстана Алматы. Восемь певцов из шести стран достигнут «города яблок» у подножия Тянь-Шаня и зажгут сцену в степи на фоне заснеженных гор своей страстью к музыке, преодолевающей горизонты…

Популярное

Все
Победы на турнире Alem Cup
Усилен контроль за оружейными магазинами
Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Проверка на прочность
Сцена, где можно хлопать и топать
Серебряный шар – у Кошкина
Весна начинается с рукопожатия
Мост между поколениями
В роддом – сквозь метель и снежные заносы
Вместе создаем экологичное будущее!
ДК на селе создает настроение
Полицейские спасли жизнь водителю
В помощь новорожденным
Ресторанный променад
Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему
Национальный проект меняет архитектуру школьного обучения
Ориентир на устойчивый приток капитала
Не диктовать правила, а предлагать инструменты
Уна и Муфаса берут след
Маслом бизнес не испортить
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Ни одного правонарушения за год
Признание научных достижений
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Новая Конституция укрепит институт семьи
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Власти штата Вашингтон ввели «налог миллионеров»
В Сеуле обеспечат особые меры безопасности на концерте BTS
Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитост…
Частная охрана вместо полиции: кто будет обеспечивать безоп…

