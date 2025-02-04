Димаш Кудайберген – член жюри телепроекта Virtuosos

Передача, где соревнуются молодые исполнители классической музыки, впервые вышла в эфир венгерского телевидения в 2014 году. С тех пор международный конкурс стал знаковым событием в мире искусства, а его победители получили возможность выступать с концертами на самых престижных мировых площадках.

фото с сайта dimashnews.com

Традиционно в проекте участвуют исполнители трех возрастных категорий (6–13, 14–19 и 20–28 лет), чей профессионализм оценивают всемирно известные деятели музыкального искусства. В новом – юбилейном – сезоне Virtuosos членами жюри стали певцы Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Димаш Кудайберген, Эрика Миклоша и Евгения Дудочкина, виолончелист Степан Хаусер, скрипач Андраш Келлер, предприниматель Микко Кодисоя и музыкальный менеджер Вероника Берти Бочелли.

На пресс-конференции, прошедшей в Венгерском государственном оперном театре, Димаш Кудайберген поблагодарил организаторов конкурса за возможность услышать выступления молодых исполнителей и помочь им раскрыть свой талант на большой сцене. По словам певца, участие в проекте и совместная работа с виднейшими деятелями мировой музыки придали импульс и его творческому росту.

– Я горд быть здесь. Огромная благодарность организаторам за то, что пригласили меня. Это невероятная мечта, которая стала реальностью. В прошлом году я спел с Пласидо Доминго, а в этом году у меня была возможность поработать с великим Хосе Каррерасом. Это невероятный опыт, и я очень взволнован, – подчеркнул наш соотечественник.

Напомним, что в 2024-м Димаш Кудайберген уже участвовал в работе жюри телепередачи Virtuosos V4+. Грандиозным финалом конкурса стал исполненный им совместно с Пласидо Доминго дуэт Надира и Зурги из оперы Бизе «Ловцы жемчуга».