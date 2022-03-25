Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген получил награду на EMIGALA Fashion Awards в городе Дубае (ОАЭ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.

24 марта в Дубае прошла одна из самых больших церемоний Объединенных Арабских Эмиратов - EMIGALA Fashion Awards. На мероприятии Димаш исполнил песню SOS.

Премия нацелена на раскрытие индивидуальности и сосредоточена на трех основных идеях: инклюзивность — включение характера и культуры в облик человека, разнообразие — самовыражение через моду национальных особенностей и подлинность — подчеркивание внутреннего «я» каждого человека.

Зрители наблюдали за церемонией GALA Fashion Awards 2022 в прямом эфире крупных телеканалов Дубая.

Димаш Кудайберген появился на красной дорожке в сопровождении своих бабушек Миуа и Бибигуль, а также директора EMIGALA Fashion Awards доктора Мишеля Дахера.

Во время интервью журналисты успели поинтересоваться у бабушек артиста, каким ребенком был Димаш, а также взяли небольшой комментарий у Мишеля Дахера.

«Димаш — международный певец, мы все гордимся тем, что он делал и делает. Мы также гордимся тем, как он поет. Он передает действительно хорошее послание всему миру», — поделился директор EMIGALA Fashion Awards.

Димаш поблагодарил поклонников своего творчества по всему миру за огромную поддержку, сказав, что очень любит и ценит каждого из них.

Как исполнитель с международным именем Димаш получил награду Emigala international Award «Лучшая международная звезда» и посвятил ее своей бабушке Миуа апа, которая внесла большой вклад в обучение своего внука музыке, когда он был ребенком.

Напомним, 25 марта 2022 года Димаш Кудайберген даст свой первый сольный концерт спустя два года затянувшейся мировой пандемии. Масштабное и долгожданное шоу пройдет в Дубае.