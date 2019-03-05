Димаш Кудайберген станет специальным гостем "Премии МУЗ-ТВ 2019"

Фото instagram.com/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген станеn специальным гостем российской "Премии МУЗ-ТВ 2019". Об этом сообщило руководство телеканал "МУЗ-ТВ", передает Kazpravda.kz
.
"Только что стало известно имя специального гостя. Это артист, суперзвезда Казахстана и Китая, который выступает под сценическим псевдонимом – Димаш. Молодой певец прославился благодаря уникальному голосу и широкому диапазону. Ему прочили славу оперного певца, но исполнитель выбрал популярную музыку. Его репертуар включает большое количество мировых шедевров на разных языках и в самых разнообразных жанрах. Музыкальные критики в один голос уверяют, что люди с таким даром рождаются крайне редко. А поскольку начинающий артист отличается незаурядным трудолюбием и упорством, в том, что однажды он станет настоящей сенсацией, сомневаться не приходится. И 7 июня, на 17-ой церемонии "Премии МУЗ-ТВ" артист это докажет", – говорится в сообщении на официальном сайте премии.
"Увидимся на премии "МУЗ ТВ", – подтвердил информацию Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.
Напомним, в настоящее время он участвует
в американском шоу талантов The World's Best.
Казахстан на конкурсе представляют Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова. Конкурсантов оценивают трое судей, среди которых Дрю Бэрримор, Ру Пол и Фэйт Хилл. Кроме того, участникам требуется покорить сердца международного жюри, куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире
.
Ранее сообщалось о том, что в конце марта певец проведет два сольных концерта
в Москве.