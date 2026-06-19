Там, где реальность переплетается со сказкой

Культура
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

В Алматы прошла презентация аудиокниги «12 зернышек на дне дорожной сумки» известного киноведа Гульнары Абикеевой

фото предоставлено Гульнарой Абикеевой

Участники презентации услышали сказки в исполнении актера театра и кино Филиппа Волошина. До этого произведение было представлено в печатной версии в одной из детских библиотек города.

Появление этой книги было несколько неожиданным. Мы знаем Гульнару Абикееву как автора киноведческих текстов. Но в вышедшем в 2012 году «Дневнике путешествий», который больше похож на путевые заметки, она упомянула о том, что планирует издать книгу, где наряду с эссе о поездках на международные кинофестивали, проходящие в разных концах света, скоро появятся и «сказки» из тех стран, где она побывала. Например, рядом с очерком о фестивале кино Центральной Азии в 1994 году, который проходил в Токио, будет идти «Сказка о золотом храме».

Так появилась вторая часть «Дневника путешествий». В книге 12 рассказов, поэтому она и носит название «12 зернышек на дне дорожной сумки». Ее особенность заключается в том, что наряду с многообразием мира она
раскрывает внутренний мир автора, полный фантазий и приключений.

По словам Гульнары, к созданию таких сказок подтолкнуло желание сохранить впечатления от путешествий. Все они начинаются обыденно. Например, с того момента, как автор приехала на Сингапурский международный кинофестиваль в качестве члена жюри. Вначале все шло по плану, но потом, когда она случайно оказалась закрытой на ночь на территории бассейна, расположенного на крыше небоскреба, повествование неожиданно переходит в другое измерение. Ночь под небом экватора, где расположена эта жаркая, душная страна, удобные шезлонги, а потом сон, в котором сказочные карп, разноцветная птичка и Мерлион (мифическое животное с головой льва и телом рыбы) рассказывают историю Сингапура. Или сказка о том, как отец шестерых сыновей находит на свалке младенца женского пола (а они с женой так давно мечтают о рождении девочки в их семье), появилась после того как, приехав в Мумбай, автор увидела на закате мусульманский храм на воде, а на набережной главную достопримечательность города – 26-метровую базальтовую арку «Ворота Индии».

Эти рассказы интересно читать не только из-за обилия фактографического материала, атмосферы тех мест, которые описаны в них, но еще и из-за присутствующих в них элементов «мистического реализма». В «Ново-Орлеанской сказке» это мистика вуду, в «Бангалорской» («Королева-пчела») – история превращения девушки в пчелу.

Еще одна примечательная черта рассказов Гульнары Абикеевой – современность. К примеру, место действия сказки «Королева-пчела» – компьютерный кампус в индийской силиконовой долине, где прямо на крышах современных зданий находятся огромные улья.

Некоторые истории из «12 зернышек на дне дорожной сумки» настолько правдоподобны, что создается ощущение, будто автор книги просто передает историю создания того или иного объекта. К примеру, в одной из ее «Киот­ских сказок» с подзаголовком «Исповедь настоятеля храма» рассказывается о том, как в храме Отаги Ненбуцу-дзи были созданы тысячи роканов – невысоких каменных фигурок, которые напоминают наших балбалов. В самом начале «сказки» Гульнара Абикеева делает посвящение хранителю храма Кочо Нисимуре, во многом буквально документально рассказывая его историю: как он учился на скульптора будд и бодхисаттв, потом воевал в японско-китайской войне, стал преподавателем в университете и в 37 лет был назначен настоятелем Отаги Ненбуцу-дзи.

Особенность этого храма состоит в том, что он находится в горной местности, но рядом с речкой, которая каждый год подмывает прилегающую территорию. Чтобы сохранить территорию, настоятель сначала просто укреплял берега речки камнями, а потом придумал, что каждый желающий может приехать туда и сделать в память о своем предке скульптуру-рокана, и сегодня там стоят 1 200 покрытых мхом фигурок. Гульнара Абикеева внесла в эту историю свое видение через четыре сказочных сна. Вот так выглядит один из них: «Я стою у холма, расставив руки и прижавшись к нему спиной, словно держу его своим телом, а воды быстрой горной реки пытаются смыть этот холм. Но я держу его из последних сил, потом ко мне подходит мальчик, становится рядом со мной, и теперь уже мы вместе удерживаем эту гору».

Гульнара вспоминает, что сон, связанный с Японией, ей действительно приснился, когда она была на длительной стажировке в университете Хоккайдо: «Я вхожу в маленькое озерцо, где вода настолько прозрачная и настолько чистая, что я начинаю пить ее. Осматриваюсь вокруг – никого нет, и только голос откуда-то говорит мне: «Ты можешь пить из этого источника сколько захочешь. Все, что выпьешь, будет с тобой всегда».

В книге смешиваются реальность и выдумка, каждую историю автор предваряет тем, как и из чего выросла та или иная «сказка». Так, «Венецианская» – из посещения художественного биеннале, гавайская появилась от впечатлений, полученных во время поездки на конференцию. С одной стороны, коллеги-киноведы, научная жизнь, а с другой – плантация ананасов, Перл-Харбор и история этого необычного острова на Гавайях и живущих там людей.

Будет ли вторая книга? Доктор искусствоведения Гульнара Абикеева – желанная гостья практически всех крупных кинофестивалей мира, а новые впечатления, полученные там, с ее слов, «сами по себе» укладываются в новые «сказки». Сейчас она только что закончила «Сианьскую сказку» про терракотовую армию первого императора Китая. Обещает, что к зиме, возможно, будет готова вторая книга. Жизнь продолжается…

#Алматы #презентация #Гульнара Абикеева #аудиокнига

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