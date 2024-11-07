Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце

4-5 ноября президент Касым-Жомарт Токаев посетил Французскую Республику с государственным визитом. В составе делегации Казахстана в Париж прибыли видные представители дипломатической, деловой, научной, творческой и спортивной сферы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Как пишет dimashnews.com, 4 ноября Димаш Кудайберген в составе казахстанской делегации посетил церемонию открытия выставки «Казахстан: сокровища Великой степи» в знаменитом музее Гиме.

5 ноября в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный приём. На торжественное мероприятие были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также знаменитые деятели культуры и спорта двух стран.

Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген был гостем вечера и по просьбе изысканной публики исполнил широко известную композицию из своего репертуара на французском языке «SOS d’un terrien en détresse», а также народную казахскую песню «Дайдидау».

В небольшом интервью спецпроекту «Акорда» национального телеканала «Qazaqstan» Димаш сказал: