Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце

Звезды , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

4-5 ноября президент Касым-Жомарт Токаев посетил Французскую Республику с государственным визитом. В составе делегации Казахстана в Париж прибыли видные представители дипломатической, деловой, научной, творческой и спортивной сферы, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Акорда

Как пишет dimashnews.com, 4 ноября Димаш Кудайберген в составе казахстанской делегации посетил церемонию открытия выставки «Казахстан: сокровища Великой степи» в знаменитом музее Гиме. 

5 ноября в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный приём. На торжественное мероприятие были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также знаменитые деятели культуры и спорта двух стран.

Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген был гостем вечера и по просьбе изысканной публики исполнил широко известную композицию из своего репертуара на французском языке «SOS d’un terrien en détresse», а также народную казахскую песню «Дайдидау».

В небольшом интервью спецпроекту «Акорда» национального телеканала «Qazaqstan» Димаш сказал:

«Мы восхищены гостеприимством французского народа. Большое спасибо! Хотелось бы пожелать, чтобы сотрудничество, взаимопонимание и дружба между двумя странами крепли и развивались. Культура Франции известна во всем мире. Люк Пламондон, Гюго, автор «Нотр-Дам де Пари». С талантливой певицей Ларой Фабиан мы выступали несколько раз на одной сцене. Я чувствую себя здесь очень комфортно», – уточнил он.

 

#Франция #президент #Димаш Кудайберген #Елисейский дворец

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