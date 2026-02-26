Димаш выступил на творческом вечере Абылая Тлепбергена

Культура,Музыка
118
Дана Аменова
специальный корреспондент

Артисты вышли на сцену вместе и исполнили произведение на домбре

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Алматы на сцене Almaty Theatre состоялся творческий концерт «СЕРПІН» главного дирижера Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, кавалера ордена «Құрмет», лауреата Государственной молодежной премии «Дарын», известного дирижера и кюйши Абылая Тлепбергена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По информации министерства, в рамках концерта прозвучали токпе-кюи Курмангазы и шертпе-традиция Таттимбета в новом художественном прочтении. Произведения в сольном исполнении Абылая Тлепбергена, а также в сопровождении национального оркестра произвели особое впечатление на зрителей.

Лучшие образцы кюев, вошедшие в золотой фонд национального музыкального искусства, а также произведения в оркестровой обработке были представлены в оригинальной интерпретации.

Особым моментом вечера стало совместное выступление народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена и Абылая Тлепбергена. Артисты вышли на сцену вместе и исполнили произведение на домбре, подчеркнув преемственность традиций и живую силу национальной музыки.

В духовно-культурном мероприятии также приняли участие заслуженный деятель РК, композитор Ренат Гайсин, солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, артисты Государственного ансамбля танца «Салтанат».

#концерт #домбра #Димаш #Абылай Тлепберген

