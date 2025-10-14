Батя – так попросту, но уважительно горняки называют своего бывалого коллегу. Работник шахты «Шахтинская» Сергей Чернобай давно заслужил это почетное прозвище. На угольном предприятии он трудится уже 40 лет. Сергей Петрович пришел на шахту после армии, потому что знал: здесь всегда будет работа, высокая зарплата и почет. Начинал он монтажником, а сейчас возглавляет участок конвейерного транспорта. Наш герой никогда не боялся тяжелого физического труда, ведь он из горняцкой семьи: отец, мать и два старших брата посвятили себя горнодобывающей промышленности. Общий стаж шахтерской династии перевалил за 150 лет.

– Молодым шахтерам я в первую очередь советую соблюдать технику безопасности. Будьте внимательными, прислушивайтесь к мнению опытных наставников, – говорит, вспоминая себя на заре карьеры, начальник участка конвейерного транспорта шахты «Шахтинская» АО «Qarmet» Сергей Чернобай. – В последнее время на предприя­тиях угольного департамента происходят позитивные изменения. У нас появились новые рабочие автобусы. На шахту приходит современное оборудование, нам выдают рации. А главное – на предприятии повышается уровень безопасности труда.

Вместе с отцом на участке конвейерного транспорта работает и его младший сын, Юрий Чернобай. В 2010 году он окончил политехнический колледж и устроился на шахту. Вот уже 15 лет Юрий живет от смены к смене. Горняка такой режим работы устраивает. Он признается, что с детства хотел стать шахтером. Пример отца всегда был для него важным жизненным ориентиром.

– Я со школьных лет знал, что пойду по стопам отца. Для меня большая честь быть частью шахтерской династии, – признается помощник начальника участка Юрий Чернобай.

Не исключено, что влияние на Юрия оказал и его старший брат Станислав. Он тоже трудится на «Шахтинской». Станислав Чернобай сначала был простым горнорабочим, а потом дорос до горного мастера на участке ведения горных работ. Его главная обязанность – обеспечивать бесперебойную работу по нарезанию горных выработок для дальнейшей добычи угля. Получается, горный мастер – это почти что начальник своей смены. Он следит не только за технологическим процессом, но и за соблюдением правил безопасности.

– Я работаю на «Шахтинской» с 2006 года. Все время на одном участке, – отмечает Станислав Чернобай. – Горжусь тем, что представляю шахтерскую династию. Считаю, что самое важное для горняка – это дисциплина, сдержанность и умение прислушиваться к советам старших товарищей.

У мужчин из трудовой династии Чернобай есть надежный тыл – это их мать и супруга Наталья. Она всегда рядом. Наталья Чернобай работает на угольном предприятии машинистом подъемной машины. На ее хрупких плечах лежит большая ответственность. Наталья управляет механизмом, который с глубины более 350 м поднимает тонны добытого угля. Дальше он идет на обогащение, после чего отправляется на металлургический комбинат, где служит сырьем для выплавки стали. Наталья Чернобай работает на поверхности, но всегда беспокоится, когда ее любимые мужчины спускаются в шахту.

– Шахтерский труд очень тяжелый и опасный, – рассуждает машинист подъемной машины Наталья Чернобай. – Когда мои мужчины переодеваются и спускаются в шахту, мне нелегко на душе. Сердце тревожно бьется до тех пор, пока они не появятся на поверхности.

Отметим, что после смены инвестора на предприятиях угольного департамента АО «Qarmet» началась модернизация, стал расти уровень промбезопасности. В частности, на шахтах обновляют подъемные установки, с помощью которых работников, уголь и оборудование перемещают между подземными горизонтами и поверхностью. Они имеют датчики, необходимые для отслеживания скорости движения, вибрации, энергопотребления и степени изношенности компонентов. Это позволяет вовремя проводить техобслуживание.

Кроме того, проводится заблаговременная дегазация угольных пластов. В частности, на шахте «Тентекской» с поверхности пробурено шесть скважин. Благодаря им взрывоопасный метан отводится из пласта Д-6, где запасы угля превышают 16 млн тонн.

Еще один важный проект, который нацелен на повышение промбезопасности, – это оснащение шахт системой радиосвязи и позиционирования персонала. Она позволяет следить за происходящим в забоях и экстренно реагировать на нештатные ситуации, оповещая горняков об эвакуации. До конца нынешнего года такие системы будут смонтированы на всех шахтах компании «Qarmet». С внедрением новых технологий горняцкая профессия становится все привлекательнее для молодежи, которая делает ставку на карьеру в горнодобывающей отрасли.