Когда люди важнее цифр

Год назад Санжар Татибеков возглавил некоммерческое акционерное общество «Талап». Это было не столько карьерное повышение, сколько осознанный риск. Переезд из региона в столицу, работа в структуре республиканского масштаба, ожидания государства и профессионального сообщества. Все это он называет одним словом – ответственность.

– Напрягало не то, что холодно или новая динамика города. Напрягала ответственность на республиканском уровне. Масштаб большой. Когда переезжаешь в столицу, должен понимать: тебя сюда не просто так позвали. Значит, ты должен относиться к своей работе уже совсем иначе, – говорит он.

Этот тон без пафоса, но с внут­ренним напряжением, проходит через весь разговор. Санжар Татибеков почти не говорит о личных достижениях, но много – о системе, в которой оказался, и о том, как она должна работать.

По образованию и опыту он практик. Работал в моногороде Балхаше, развивал корпоративный колледж, занимался подготовкой кадров для производства. Именно там, по его словам, пришло понимание, что образование не может быть оторвано от реальности.

– Когда ты видишь систему изнутри, понимаешь: нельзя просто учить «по бумаге». Есть преподаватели с огромным опытом, а есть специалисты с производства, у них нет методик, но есть цель: достучаться до ребят и передать реальные знания. Этот человеческий подход часто оказывается самым ценным, – отмечает он.

Международный опыт, обучение и стажировки в Европе стали для него переломным этапом не из-за красивых аудиторий и уютных кампусов, а из-за жесткой логики процесса. Там, где каждое действие обосновано, цель – измерима, любой шаг имеет подтверждение.

– Мы привыкли думать, что у нас много бюрократии. А там ее еще больше. Но разница в том, что ты понимаешь, зачем это делаешь. Когда пропускаешь через себя, начинаешь иначе смотреть и на урок, и на подготовку кадров, – продолжает эксперт.

Сегодня «Талап» – национальный оператор в сфере технического и профессионального образования и координатор движения WorldSkills в Казахстане. За этими формулировками стоит прикладная задача: связать колледжи, рынок труда и государственные приоритеты в одну работающую систему.

Про WorldSkills Санжар Татибеков говорит без соревновательного азарта:

– Это не про медали. Это про стандарты. Про понимание, какие навыки реально нужны сегодня. Когда мы говорим «профессионал», мы должны четко понимать: что он умеет, на каком уровне и где эти навыки будут востребованы.

Если объяснять проще, WorldSkills – это международный язык профессий. Через него колледжи понимают требования индустрии, преподаватели – как обновлять программы, а студенты – какие навыки дают реальный шанс на работу и рост.

Сегодня в системе техничес­кого и профессионального образования страны обучаются сотни тысяч студентов, а чемпио­наты WorldSkills охватывают десятки компетенций – от инженерных и строительных до IT и креативных направлений. Для «Талап» это не разовые события, а инструмент системных изменений.

Национальные чемпионаты WorldSkills стали для системы ТиПО не просто витриной дос­тижений, а точкой диагнос­тики. Они показывают, какие регионы и колледжи готовы к современным требованиям, где есть сильные школы и эксперты, а где система требует доработки.

Оценка строится не вокруг субъективных мнений, а через прозрачные критерии. Это поз­воляет регионам видеть свои слабые места, колледжам – понимать, какие компетенции нужно усиливать. Для студентов участие в чемпионатах становится не только вызовом, но и реальным карьерным лифтом.

Параллельно выстраивается система подготовки и сертификации экспертов WorldSkills – специалистов, которые способны судить соревнования, но главное – внедрять стандарты в учебный процесс, обновлять программы и работать с преподавателями на местах.

Отдельный акцент в работе «Талап» – преподаватели и управленцы системы ТиПО. Именно они, по словам Санжара Татибекова, определяют качество подготовки.

– Можно сколько угодно говорить о реформах, но, если преподаватель не понимает, зачем это и как с этим работать, ничего не получится. Поэтому мы много внимания уделяем обу­чению экспертов, повышению квалификации, методикам. Это не быстрый процесс, но другого пути нет, – подчеркивает он.

Через экспертное сообщество формируется новая профессиональная среда, которая помогает колледжам говорить с работодателями на одном языке и постепенно сокращать разрыв между образованием и экономикой.

Без иллюзий

Международные партнерства для «Талап» – не витрина и не статус. Это источник инструментов, которые можно адаптировать под казахстанский контекст.

– Там нет иллюзий. Каждый шаг обоснован, каждое решение проверяется. И ты точно понимаешь, зачем это делаешь, – говорит президент «Талап».

Он подчеркивает: речь идет не о копировании чужих моделей, а о понимании логики. Если не инвестировать в навыки людей сегодня, завтра рынок труда просто не выдержит нагрузки.

Говоря о будущем, руководитель снова возвращается к теме выбора. Для него профессиональное образование – не запасной вариант, а осознанная траектория.

– Наша задача – дать молодежи выбор и перспективу. Не загнать в рамки, а показать, куда может привести профессия и как человек может в ней развиваться, – поясняет он.

В этой точке сходятся человек и система: ценности, о которых он говорит, находят отражение в работе «Талап» – в стандартах, программах, экспертизе и международных связях.

О личном Санжар Татибеков говорит спокойно. Переезд, высокая нагрузка, постоянная вовлеченность – все это стало возможным благодаря поддерж­ке семьи.

– Жена поддержала безоговорочно. Родители – из системы образования и госслужбы. Они сразу сказали: если государству ты нужен, значит, надо ехать, – вспоминает он.

Это все – не про комфорт, а про принятие выбора и ответственность за него.

«Талап» сегодня – это не история идеализированной реформы. Это история сложной, живой системы, где многое еще в процессе, где не хватает времени, ресурсов и быстрых результатов. С другой стороны, это люди, которые берут на себя ответственность не за отчет, а за нап­равление движения.

И возможно, именно в этом – главное сходство между организацией и ее нынешним руководителем. Они находятся в точке выбора, где простых решений не существует, а работать все равно нужно – шаг за шагом, без громких слов, но с четким пониманием, зачем ты здесь и для кого эта работа.