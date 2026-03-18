Женщина на производстве

Статьи,Человек труда
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Повсеместное внедрение инноваций не исключает тот факт, что в основе любой индустрии находится человек. И таковым можно назвать нашу сегодняшнюю героиню.

Фото предоставлено Людмилой Балашовой

Знакомьтесь: Людмила Балашова, технолог мясного производства с 35-летним стажем. Ее жизнь – яркий пример того, как глубокое знание дела, ответственность и искренняя любовь к профессии могут сделать производство по-настоящему качественным.

Родилась Людмила Николаевна в Семипалатинске. Над выбором будущей профессии она особо и не задумывалась. Ее отец видел будущее за рабочими специальностями и посоветовал дочери поступать в Семипалатинский технологический институт. А после получения диплома Людмила, полная надежд, стала работать на Семипалатинском мясокомбинате.

– Я помню не только свой первый рабочий день, но и период адаптации на производстве. Тогда мне было непросто, – рассказывает она.

Теоретические знания, полученные в вузе, во многом расходились с реалиями, что вызывало у молодого специалиста желание все исправить. «Мне не нравится, что во многом теория расходится с практикой», – заявила она тогда директору, ответ которого оказался пророческим: «Вот когда станешь главным технологом, тогда и сделаешь как надо». И Людмила Николаевна сделала.

Сегодня она знает: технолог на мяс­ном производстве – это целый спектр задач. Это и творческий поиск оптимальных решений, и строжайший контроль на каждом этапе, и неукос­нительное соблюдение регламентов и трудовой дисциплины.

– На что я обращаю внимание в первую очередь, когда попадаю на любое пищевое производство, так это на чистоту. В нашем деле это важный приоритет, – подчеркивает она. – Ведь именно чистота и порядок – залог безопасности и качества готовой продукции.

Специалист также отметила, что запуск любого новшества всегда встречает сопротивление. Работники, привыкшие к устоявшемуся порядку, как правило, не готовы к изменениям. Однако, спустя­ время, результат говорит сам за себя и люди понимают, что новшества значительно облегчают их труд. Прогресс не стоит на месте, и современные машины и оборудование значительно оптимизируют процессы, делая работу технолога более эффективной.

Большое удовлетворение от работы Людмила Николаевна получает, когда видит свой продукт на полках отечественных магазинов, а еще – когда получает положительные отзывы от покупателей.

– Тогда и сам процесс работы в радость и осознание того, что на тебя возложена такая ответственность и ты с ней справляешься, – говорит она.

Свою работу Людмила Николаевна характеризует лаконично, но емко: «Долгий и упорный труд на благо Родины». А мы лишь добавим, что это труд, основанный на любви к людям и искреннем желании сделать качественный продукт.

В последние несколько лет Людмила Балашова проработала главным технологом на предприятии ТОО «АРАЙ-EAST FOOD». Здесь выпускают множество видов вареных, копченых колбас, мясные деликатесы в соответствии со стандартом «халал». А в 2025 году на предприятии была запущена дополнительная линия, благодаря чему годовая мощность достигла 1,8 тыс. тонн готовой продукции.

Особой гордостью для Людмилы Николаевны стало признание ее труда на государственном уровне. В прошлом году в преддверие Дня работников сельского хозяйства она была награждена орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени. Как признается моя героиня, это стало мощным стимулом и подтверждением того, что ее вклад в развитие отрасли имеет значение.

Сейчас перед ней стоит еще более масштабная задача. В селе Чекоман района Жанасемей начато строительство производственного комплекса по глубокой переработке мяса и мяс­ных продуктов. Проект включен в Комплекс­ный план развития области Абай до 2027 года и является приоритетным на национальном уровне. Предприятие сможет перерабатывать до 35 тонн мясной продукции за смену. Планируется выпуск колбас, консервов, полуфабрикатов и деликатесов из говядины, баранины и конины. Комплекс будет обеспечивать полный производственный цикл и соответствовать экологическим стандартам. После его запуска постоянную работу получат 1 000 человек. Ввод в эксплуатацию намечен на август 2026 года. И Людмила Николаевна с головой уже погрузилась в новый проект.

Однако она отмечает и нарастающую проблему – сейчас все меньше молодых людей выбирают рабочую специальность. И на это уже обращает внимание и Президент.

– Закрытие учебных заведений, некогда выпускавших квалифицированных технических специалистов, привело к дефициту кадров на многих предприятиях. Поэтому тем, кто сейчас стоит перед выбором профессии, я бы посоветовала не бояться труда, – призывает она.

...История Людмилы Балашовой – это вдохновляющий пример преданности своему делу, профессионализма и того, как важно ценить и поддерживать тех, кто создает любой качественный продукт.

#профессия #технолог #Людмила Балашова

