Чисто там, где Аня…

Статьи,Человек труда
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В мире, где часто говорят «из каждого утюга» о громких должностях и заметных достижениях, очень важно не забывать о простых людях, которые создают порядок, уют и гармонию – везде, терпеливо, старательно.

фото автора

Одна из них – Анна Пережигина, которая вот уже более тридцати лет безупречно трудится в талдыкорганском Доме ребенка. Ее должность не предполагает публичного признания, но именно благодаря таким людям детские учреждения живут, работают и хранят тепло.

Для стороннего наблюдателя работа уборщицы может показаться простой и даже рутинной. Однако за внешней обыденностью скрываются дисциплина, ответственность и постоянная готовность быть незаметной опорой для всего коллектива. Анна Ивановна приходит на работу раньше других, чтобы сотрудники начинали свой день в чистоте, свежести и комфорте.

Три десятилетия на одном рабочем месте – это уже не просто стаж. Это пример добросовестного выполнения обязанностей. Чистые коридоры, аккуратные кабинеты, сияющие окна давно стали привычным фоном для коллектива Дома ребенка, но за этим фоном – ежедневный труд женщины, которая никогда не позволяет себе небрежности или равнодушия.

Коллеги говорят о ней с особой теплотой: «У нашей Анечки такое чувство ответственности, словно она отвечает за все вокруг». Анна Ивановна не спорит, не жалуется и не ищет похвалы. Она просто делает свое дело так, будто оно самое важное на Земле. И именно такой подход превращает обычную работу в подлинный профессионализм.

За годы службы она пережила многое: смену руководства, ремонты, реорганизации, уход одних сотрудников и приход других. Но неизменным оставалось одно – ее труд, ставший частью истории учреждения, его стабильности и человеческой атмосферы. Для нее уборка – не просто процесс, а способ выразить уважение к людям. «Когда вокруг порядок, людям легче работать и легче жить. Чистота поднимает настроение», – говорит она.

В каждой вымытой поверхности, в каждом аккуратно поправленном коврике, в политом цветке – частичка ее характера, спокойного, терпеливого. Не случайно руководство отметило ее труд почетными грамотами.

Анна Ивановна не выступает с докладами и не требует особого внимания. Но своим примером она ежедневно преподает окружающим важные уроки: трудовой дисциплины, скромности, достоинства и человечности, которая проявляется в мелочах и теплой улыбке.

За эти годы Анна Пережигина вырастила двоих детей, стала бабушкой, прошла через радости и трудности жизни – и ни разу не изменила своей работе. Ее биография – это биография тысяч тружеников страны, на которых держится общество.

#человек труда #8 марта #Анна Пережигина

