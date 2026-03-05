Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По информации АФМ, директор частных стоматологических клиник заключил с НАО «Фонд социального медицинского страхования» договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге. В соответствии с условиями договоров клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Дамумед» заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью.

В результате выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге.

В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в АФМ.