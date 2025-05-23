Приговор вынесен межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд
Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента завершено рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых – директора и бухгалтера общеобразовательной школы, которые в период с февраля 2022 года по август 2024 года, по предварительному сговору присвоили 71 млн тенге.
Суд признал осужденных виновными в растрате и получении взятки.
Бюджетные средства выводились постепенно по специально разработанной для этого схеме: учителям перечислялись выплаты, превышающие их должностные оклады и надбавки. А потом бухгалтер переводил эти суммы на счета родственников и знакомых. Бухгалтер признал свою вину, а вот директор не согласился с обвинением.
Судом также доказано, что в 2022 году директор через своего заместителя по учебной части получил взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска педагога.
По приговору суда подсудимые признаны виновными и им назначено по восемь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.
Приговор пока не вступил в законную силу.