Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый

Суд
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Доброта Любовь

Приговор вынесен  межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на горсуд

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Межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента завершено рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых – директора и бухгалтера общеобразовательной школы, которые в период с февраля 2022 года по август 2024 года, по предварительному сговору присвоили 71 млн тенге. 

Суд признал осужденных виновными в растрате и получении взятки.

Бюджетные  средства выводились постепенно по специально разработанной для этого схеме: учителям перечислялись выплаты, превышающие их должностные оклады и надбавки. А потом бухгалтер переводил эти суммы на счета родственников и знакомых. Бухгалтер признал свою вину, а вот директор не согласился с обвинением.

Судом также доказано, что в  2022 году директор через своего заместителя по учебной части получил взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска педагога.

По приговору суда подсудимые признаны виновными и им назначено по восемь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.

Приговор пока не вступил в законную силу.

 

 

#суд #Шымкент #школа

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