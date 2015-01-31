Статьи "Диверсификация" аграрного мышления Досжан НУРГАЛИЕВ

Результаты в цифрах



Согласно данным, озвученным министром сельского хозяйства Асылжаном Мамытбековым, посевные площади всех сельскохозяйственных культур в прошлом году составили порядка 21,5 млн. га. Из них под зерновыми было занято 15,3 млн. га, в том числе под пшеницей – 12,4 млн. га, что по сравнению с 2013 годом меньше на 699 тыс. га. Площади посевов масличных культур, наоборот, возросли и составили 2,3 млн. га.



Глава ведомства напомнил, что в 2012 году между Минсельхозом, акиматами областей, АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" и АО "Казагроинновация" были подписаны меморандумы о сотрудничестве по обеспечению диверсификации структуры посевных площадей сельхозкультур. По итогам прошлого года в республике достигнуты индикативные показатели меморандумов по всем культурам, за исключением картофеля и сахарной свеклы. Так, за 5 лет на 2,4 млн. га сократились площади под пшеницу. Принятые меры позволили сбалансировать объемы спроса и предложения на нее, а также исключить предпосылки для возникновения демпинга цен. В то же время это способствовало применению севооборота и расширению площадей зернофуражных, масличных, кормовых и овощебахчевых культур.



– Несмотря на сложные погодные условия, зерновые культуры убраны с площади 14 855,3 тысячи гектаров, или 99,1% от общего объема посевных угодий. В первоначальном весе намолочено порядка 18,9 миллиона тонн зерна при средней урожайности 12,7 центнера с гектара, в том числе пшеницы ‒ порядка 14,5 миллиона тонн, – сообщил министр.



При потребности семян яровых культур под урожай 2015 года в количестве 2,1 млн. тонн засыпано 1,8 млн. тонн. Для решения проблемы нехватки семян под урожай 2015 года АО "НК "Продкорпорация" в ноябре объявило о начале форвардного закупа пшеницы. Таким образом, крестьяне могут получить деньги под гарантию СПК на приобретение семян и рассчитаться в следующем году собранным урожаем.

В настоящее время общая мощность зернохранилищ в стране составляет 25,1 млн. тонн. По состоянию на 1 января текущего года в республике имеется в наличии около 13,2 млн. тонн зерна. Загруженность всех зернохранилищ составляет 52,6%.



Животноводство на этапе роста



По итогам 2014 года в отечественной отрасли увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных. Производство мяса по сравнению с 2013 годом возросло на 3,2% и составило 898,9 тыс. тонн, молока – на 2,6% (5 020,1 тыс. тонн), яиц – на 10,1% (4 272,5 млн. штук). Положительная динамика отмечается во всех предприятиях отрасли и крестьянских хозяйствах.



Как подчеркнул в своем выступлении глава департамента животноводства Еркебулан Ахметов, в минувшем периоде Казахстан увеличил экспорт говядины в 14 раз. При этом на внешний рынок экспортировано порядка 12 тыс. тонн мяса и мясной продукции. Что касается мер государственной поддержки, то в прошлом году на развитие животноводства было предусмотрено 49,8 млрд. тенге с учетом дополнительных средств, выделенных из местных бюджетов. Благодаря программам развития овцеводства "Алтын асык" и коневодства "Кулан" фермерскими хозяйствами приобретено 83,8 тыс. овец и 11,6 тыс. лошадей. В рамках программы "Ырыс" профинансировано 19 семейных молочно-товарных ферм с общим поголовьем 1 800 голов.



– С начала 2014 года зарегистрировано 194 очага особо опасных заболеваний животных, из них ликвидированы 166 очагов. В остальных 28 очагах проводится ветеринарно-карантинные мероприятия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества вспышек заболеваний сельскохозяйственных животных на 9%, – сообщил Е. Ахметов.



Согласно стратегии модернизации ветеринарной службы Казахстана, разработан План поэтапной борьбы с ящуром. В 2016 году Казахстан планирует получить статус страны, свободной от ящура с вакцинацией в защитных зонах.



На финансирование научного обеспечения АПК из республиканского бюджета выделено 5,3 млрд. тенге. В результате деятельности ученых создано и передано на государственное сортоиспытание 110 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Выведены новые типы пород овец, верблюдов, лошадей и КРС. Помимо этого, создано 11 наименований лечебных препаратов и вакцин для животноводства.



По итогам 2014 года породным преобразованием было охвачено 554 тыс. голов коров, что составило 20% от общей их численности. Наиболее высокий охват поголовья породным преобразованием наблюдается в Западно-Казахстанской (30,8%), Карагандинской (28,2%) и Акмолинской (24,7%) областях. В 2014 году при плане строительства сети откормочных площадок на 35 тыс. скотомест фактически было введено порядка 43,6 тыс. единиц, что составляет 125% к плановому показателю. В 2015 году намечено построить еще 35 тыс. скотомест.



Еркебулан Ахметов отметил и недостатки данной работы. Так, на сегодня наблюдается отставание по строительству откормочных площадок от пятилетнего плана по Карагандинской и Восточно-Казахстанской областям. В ряде регионов наблюдается практика ввода в эксплуатацию мелких откормочных площадок, что не укладывается в концептуальные рамки проекта мясного животноводства. В связи с этим глава департамента попросил включить в постановление коллегии поручение дочерним организациям холдинга "КазАгро" о проведении анализа существующих откормочных площадок с целью определения возможности по увеличению производственных мощностей за счет финансирования по линии холдинга. Он также сообщил, что на 2015 год запланировано строительство четырех современных мясокомбинатов, которые являются ключевым звеном проекта. В связи с этим акиматам областей необходимо провести работу по привлечению инвесторов и определению потенциальных участников этих проектов.



В числе проблемных сторон отрасли остаются вопросы субсидирования фермерских хозяйств. В истекшем году в рамках субсидирования селекционной и племенной работы в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях не были охвачены субсидиями более 100 тыс. голов крупного рогатого скота мелких фермерских хозяйств. Причина – отказ в принятии заявок от товаропроизводителей.



– Казалось бы, эти направления отрасли должны субсидироваться в приоритетном порядке, однако в вышеуказанных регио­нах субсидии получили только крупные предприятия и хозяйства, остальных даже не включили в этот список. В целях оправдания своих действий акиматом Восточно-Казахстанской области в ряде СМИ была распространена информация о неэффективности субсидирования данного направления. Тем самым чиновники акимата активно демонстрируют свою незаинтересованность в развитии малого и среднего предпринимательства в животноводстве, – заявил Е. Ахметов.



При этом он попросил внести предложение о создании специальной рабочей комиссии с участием специалистов департамента животноводства МСХ, Комитета ветеринарного контроля и надзора, в также представителей Национальной палаты предпринимателей для выяснения причин недоступности субсидий для малых и средних фермеров, в том числе соблюдения требований при распределении бюджетных средств акиматом ВКО.



На коллегии также были заслушаны выступления вице-министра МСХ Е. Нысанбаева, директора департамента научного и кадрового обеспечения АПК А. Каджибековой, председателя правления АО "НУХ "КазАгро" Д. Махажанова, а также руководителей других структур ведомства.



По итогам коллегии министр Асылжан Мамытбеков поручил руководителям департаментов и служб обеспечить свое­временную подготовку и проведение весенне-полевых работ, реализацию программы "Агробизнес-2020", увеличение экспортного потенциала мясного животноводства.



