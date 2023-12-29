Дизайн для зеленой красавицы

Праздник украшения елки уже перерос сам себя и из местечкового мероприятия превратился в грандиозное событие, объединяющее детей и взрослых со всего города.

Самый народный праздник проходит в Ботаническом cаду под зорким оком Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с другими сказочными персонажами они помогают ребятне сох­ранить веру в чудеса, а их родителям зарядиться новогодним настроением. На празднике обычно присутствуют все участники мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек. Да и какой бы это был Ботанический сад, если бы детям не прививали любовь к природе?

– Специфика наших мастер-классов в том, что для поделок мы берем природные дары, а также используем переработанные материалы, – рассказывает методист Ботанического сада Елена Дубынина. – Для одних игрушек используем шишки, каштаны, желуди, веточки различные – все, что растет в нашем саду и чем так щедро с нами делится природа. «Ингредиенты» собираем осенью, обязательно параллельно рассказываем о роли растений в мире, показываем нашу коллекцию шишек, собранную дендрологами сада. У нас, между прочим, удивительная коллекция шишек со всего света: гигантские шишки, плоды сахарной сосны с Калифорнии, болотные и многие другие. Второй этап – изготовление игрушек из переработанных материалов. Мы рассказываем о том, сколько деревьев идет на изготовление бумаги, как важно потом эту бумагу собирать и перерабатывать, а не использовать живые деревья.

Для своих волшебных поделок организаторы мастер-классов используют самые банальные на первый взгляд вещи, находящиеся в обиходе абсолютно у всех. Но какие чудеса рождаются из картонных яичных коробок и втулок от туалетной бумаги – это надо видеть своими глазами! Посетители снимают фото и видео с поделками, пересылают друзьям и не всегда верят, что эти чудеса сделаны из бытовых отходов.

Дети разных возрастов с огромным удовольствием участвуют как в самих обучающих мероприятиях, так и в зимнем празднике. С каж­дым годом количество участников только растет.

Как замечают сами организаторы, дети становятся мудрее: их все больше прив­лекает возможность сотворить своими руками что-то реальное, а не уходить с головой в смарт­фоны и игры. Когда видят быстрый и прекрас­ный результат, а не только ограничения и пугалки, они сами выбирают творчес­тво в качес­тве альтернативы виртуальному миру.

– Мы всегда оставляем простор для творчества, и тогда рождаются настоящие чудеса! На мастер-классах наши ребятишки так втягиваются в процесс, что останавливать их сложно и, честно говоря, не хочется. А какие страсти начинаются при выборе игрушек, ведь по условиям одну игрушку они забирают с собой, а вторую оставляют для украшения ботсадовской елки. Чаще всего мы заходим на третий круг, и дети мастерят еще одну, – комментирует Елена Дубынина.

Третий год в Ботаническом саду наряжают одну и ту же елку. Дети, участвовавшие в предыдущих мероприятиях, отмечают, насколько выросла нарядная красавица, как позеленели иголки и потолстел липкий смоляной ствол. Елочка живая, она дышит, растет и, кажется, очень старается распушить свои иголки к оговоренному сроку, чтобы порадовать юных дизайнеров, одевающих ее каждый год в праздничный наряд.