Для повышения независимости судей

ВСС РК занимается вопросами подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей, проинформировала спикер.

– Если раньше вопросы приос­тановления, прекращения полномочий судей рассматривались Верховным судом, то сейчас они переданы в ведение Высшего судебного совета, как и Академия правосудия. Данные меры позволят усилить независимость судейского корпуса, – считает Нурия Сисенова.

Она напомнила, что судьей может стать гражданин Казахстана, достигший 30 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. Конкурс­ный отбор на должность судьи в настоящее время состоит из двух основных критериев – цифрового и оценочного. Для обеспечения прозрачности на официальном сайте Высшего судебного совета публикуются результаты этапов конкурса.

По словам Нурии Сисеновой, в настоящее время вход в профессию судьи осуществляется двумя способами. Первый – обучение в Академии правосудия при Высшем судебном совете и по итогам – сдача квалификационного экзамена на должность судьи. Второй способ – успешная сдача квалификационного экзамена в квалификационной комиссии при совете. В настоящее время также создаются условия для привлечения на судейские должнос­ти высококвалифицированных юристов и узких специалис­тов в отдельных отраслях права.

С 1 октября этого года в стране начал действовать новый механизм привлечения судей к дисцип­линарной ответственности. Использует его Судебное жюри при Высшем судебном совете, которое состоит из судей, представителей общественности и адвокатуры.

– Ранее, когда судья допускал грубые нарушения законности при рассмотрении судебного дела, материал в отношении него поступал на рассмотрение пленарного заседания. Если его участники приходили к выводу, что нет необходимости привлекать судью к дисциплинарной ответственности, то материал не направлялся в Судебное жюри. Новым механизмом предусмотрено, что в любом случае материал поступит в данную инстанцию, – пояснила Нурия Сисенова.