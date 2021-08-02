Для самозанятых планируют ввести взносы на ОСМС на год вперед

В Казахстане планируют ввести взнос на обязательное социальное медицинское страхование сразу за 12 месяцев для самозанятых, передает Kazpravda.kz
Министерство здравоохранения подготовило дополнения в закон "Об обязательном социальном медицинском страховании". Документ размещен на сайте
"Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 августа.
"Установить, что до 1 января 2025 года самостоятельные плательщики уплачивают взносы в фонд за 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, имеют право на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования в течение двенадцати месяцев", – отмечается в документе.
Так, предлагается изменить подход к присвоению статуса застрахованности не зарегистрированным безработным, самозанятым лицам.
"На начальном этапе внедрения ОСМС наиболее привлекательным для самозанятых видится уплата взносов на ОСМС на будущие периоды. Так, предлагается в течение 3-х лет ввести уплату взносов вперед за 12 месяцев для получения статуса застрахованности, что составляет 25,5 тыс. тенге, далее ежемесячно по 2 125 тенге. Таким образом, улучшатся условия вхождения в систему ОСМС и получения медпомощи по сравнению с действующей нормой, где необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев, когда человек не обращался за помощью. Так решится вопрос присвоения статуса застрахованности части безработных или самозанятых, а также вопрос финансовой устойчивости системы ОСМС", – говорится в обосновании.