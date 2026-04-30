Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила отметку в $120. Об этом свидетельствуют данные торгов от 29 апреля на лондонской бирже ICE, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

По состоянию на 00:45 времени Астаны цена июньских фьючерсов выросла на 1,73% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла $120,13. Таким образом, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше $120 за баррель.

Отмечается, что июньские фьючерсы на нефть марки WTI в это же время подорожали на 7,87% — до $107,79 за баррель.

Данные торгов на платформе Investing.com от 28 апреля свидетельствуют, что цена барреля нефти Brent опустилась до $104 на фоне сообщений о выходе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из организаций ОПЕК и ОПЕК+.

В понедельник, 27 апреля, мировые цены на нефть марки Brent, продемонстрировали рост и преодолели отметку в $101 за баррель на фоне сообщений о том, что второй раунд переговоров между США и Ираном в Пакистане, не состоялся.

Отмечалось, что в 03:19 времени Астаны цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,30% относительно уровня предыдущего закрытия.