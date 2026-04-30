Казахстан продвигает финансирование технологий будущего в рамках Банка развития ШОС

Экономика

Казахстан продвигает приоритеты финансирования технологий будущего в рамках создаваемого Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина

Фото: Минфин

О дополнительных источниках финансирования для экономик и инфраструктурных проектов государств-членов ШОС и стран-партнеров шла речь 29–30 апреля в городе Сиань (КНР).

В мероприятии участвовали заместители министров финансов государств-членов ШОС и стран-партнеров, а также представители Секретариата ШОС. Нашу страну представлял вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, который принял участие во второй консультативной встрече по созданию Банка развития ШОС.

В ходе встречи обсуждены ключевые параметры будущей финансовой организации, включая приоритетные направления финансирования и механизмы капитализации.

В своем выступлении Даурен Кенбеил отметил, что Банк развития ШОС должен стать институтом, ориентированным на поддержку технологий нового поколения. В числе приоритетов обозначены проекты в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, а также развитие инструментов трансферта промышленных и «зеленых» технологий, в том числе из Китайской Народной Республики.

Отдельное внимание уделено вопросам несуверенного финансирования, формированию уставного капитала с использованием местных валют и альтернативных финансовых инструментов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации на высоком уровне. Очередная встреча запланирована на 28–29 мая в городе Бишкек (Кыргызская  Республика).

В рамках мероприятия также состоялась встреча с заместителем министра финансов КНР Ляо Минь. Обсуждены завершающие процедуры по выпуску панда-бондов на китайском рынке, а также вопросы финансирования проекта по строительству насосно-фильтровальной станции в городе Астана.

Реализация данных инициатив позволит расширить доступ Казахстана к новым источникам финансирования, включая крупный рынок КНР и будущий Банк развития ШОС; создать дополнительные возможности для бизнеса в проектах в сфере промышленности, инноваций и «зеленых» технологий; диверсифицировать источники капитала и ускорить технологическое развитие экономики.

 

#Казахстан #ШОС #финансирование

Популярное

Все
Когда в ауле не хватает девушек...
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Учиться делать правильный выбор
Құлагер казахского кино
Создается технопарк
Новые подходы к профессии
Информативно и безболезненно
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Рождение диалога
Все внимание – ветеранам
Ранняя диагностика спасает жизни
В ожидании нейрохирурга
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Выбор молодых
Инвестиции превращаются в производства
Инновации в медобразовании
Внесите свой вклад в коллективную безопасность
С учетом современных градостроительных тенденций
Символ гражданского согласия
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Социализация без барьеров
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Инвестиции превращаются в производства
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]