Казахстан продвигает финансирование технологий будущего в рамках Банка развития ШОС

Казахстан продвигает приоритеты финансирования технологий будущего в рамках создаваемого Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина

О дополнительных источниках финансирования для экономик и инфраструктурных проектов государств-членов ШОС и стран-партнеров шла речь 29–30 апреля в городе Сиань (КНР).

В мероприятии участвовали заместители министров финансов государств-членов ШОС и стран-партнеров, а также представители Секретариата ШОС. Нашу страну представлял вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, который принял участие во второй консультативной встрече по созданию Банка развития ШОС.

В ходе встречи обсуждены ключевые параметры будущей финансовой организации, включая приоритетные направления финансирования и механизмы капитализации.

В своем выступлении Даурен Кенбеил отметил, что Банк развития ШОС должен стать институтом, ориентированным на поддержку технологий нового поколения. В числе приоритетов обозначены проекты в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, а также развитие инструментов трансферта промышленных и «зеленых» технологий, в том числе из Китайской Народной Республики.

Отдельное внимание уделено вопросам несуверенного финансирования, формированию уставного капитала с использованием местных валют и альтернативных финансовых инструментов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации на высоком уровне. Очередная встреча запланирована на 28–29 мая в городе Бишкек (Кыргызская Республика).

В рамках мероприятия также состоялась встреча с заместителем министра финансов КНР Ляо Минь. Обсуждены завершающие процедуры по выпуску панда-бондов на китайском рынке, а также вопросы финансирования проекта по строительству насосно-фильтровальной станции в городе Астана.

Реализация данных инициатив позволит расширить доступ Казахстана к новым источникам финансирования, включая крупный рынок КНР и будущий Банк развития ШОС; создать дополнительные возможности для бизнеса в проектах в сфере промышленности, инноваций и «зеленых» технологий; диверсифицировать источники капитала и ускорить технологическое развитие экономики.