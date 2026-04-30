Единую платформу закупок запустили в республике

С января 2025 года введен в действие новый Закон «О государственных закупках», направленный на повышение качества приобретаемых товаров, работ и услуг, упрощение процедур закупок, а также дальнейшую цифровизацию отрасли.

Одним из ключевых нововведений стало создание Единой платформы закупок –информационной системы уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющей единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок и закупок, осуществляемых в соответствии с Законом «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина

В целях анализа и консолидации сведений по регулируемым закупкам в 2025 году завершены работы по интеграции процедур услуг государственного образовательного заказа и закупок питания обучающихся (goszakup.gov.kz), портала закупок лекарственных средств, медицинских изделий и услуг (fms.ecc.kz), веб-портала закупок для медицинских организаций (med.ecc.kz), закупочных площадок субъектов естественных монополий (eurasiantech-tender.kz, caspytender.kz, zakup-besk.kz, etbemp.kz, ets-tender.kz, sic.kz, mp.kz, e-port.kz).

По состоянию на 28 апреля на Единой платформе закупок зарегистрировано 46 793 пользователей. В текущем году запланированы мероприятия по расширению функциональности Единой платформы закупок, включая интеграцию

с закупочной площадкой недропользователей (tizilim.gov.kz).

Данные меры направлены на упрощение работы пользователей путем предоставления единого доступа ко всем регулируемым закупкам по принципу «одного» окна.

В целом запуск Единой платформы закупок является важным этапом цифровой трансформации закупочной системы Казахстана.

Новая модель способствует повышению прозрачности процедур, развитию конкуренции и формированию современной, открытой

и эффективной среды для всех участников закупочного процесса.