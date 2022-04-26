Для удобства школьников и учителей

Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК.

Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра по ссылке https:⁄⁄prob-ent.testcenter.kz. Для этого тестируемым необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

– Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. По­этому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Кроме того, в этом году для детей с особыми пот­ребностями мы создали специальные условия и добавили дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ, а также разработали задания без рисунков, схем и диаграмм, – рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания – это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимос­ти солей.

Пробное онлайн-тестирование доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного соответствует основному тестированию – педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию. Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке https:⁄⁄prob-nqt.testcenter.kz.