Свежий выпуск
Для удобства школьников и учителей
Власова Александра
корреспондент

Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК.

Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра по ссылке https:⁄⁄prob-ent.testcenter.kz. Для этого тестируемым необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.

– Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. По­этому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Кроме того, в этом году для детей с особыми пот­ребностями мы создали специальные условия и добавили дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ, а также разработали задания без рисунков, схем и диаграмм, – рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания – это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимос­ти солей.

Пробное онлайн-тестирование доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного соответствует основному тестированию – педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию. Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке https:⁄⁄prob-nqt.testcenter.kz.

Популярное

Все
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Чтоб не пусто было
​​​​​​​Средство против инфляции
Штрафы не возместят ущерб
Ориентированы на пациента
Село под ключ
Дайте газу!
​​​​​​​Нужен диалог
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
О биологической безопасности
Земля должна работать
Еще один год
Основные задачи
Продуктивный диалог
«Золотые» квадратные метры
Пожароопасный сезон
На соответствие требованиям
Наказание должно быть соразмерным
ОСИлим ли?
Не все так просто
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Свежий выпуск
Золотой голос эпохи
Свежий выпуск
Стихия воды
Свежий выпуск
...Но ветер раздул пламя
Свежий выпуск
Обещанного ждут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]