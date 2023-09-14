Для ума и сердца

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске новый театральный сезон открывается спектаклями трех трупп – казахской, русской и молодежной.

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Первыми со зрителями встретились актеры казахской труппы, подготовившие в год 80-летия Оралхана Бокея премьерный спектакль по его повести «Қар қызы». Это драма о злоключениях троих сельских парней, всепобеждающей силе мужской дружбы и магии любви.

Как рассказал заместитель директора Восточно-Казах­станского областного драматического театра Дархан Нуралинов, в связи с высоким интересом к данной постановке и в целом к сценическим работам на государственном языке в театре установили систему синхронного перевода. Она рассчитана на двести человек. Также планируется установить LED-экран, с помощью которого режиссеры по-новому смогут подойти к организации сценического пространства.

Молодежный театр порадовал сразу двумя премьерами – сказкой Данияра Саламата «Қасқыр шөп жей ме?» и комедией «Призраки» знаменитого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. В последней, несмот­ря на забавные приключения героев, поднимаются серьезные вопросы нравственности.

По словам замдиректора, еще весной молодые артисты запустили проект «Театр под открытым небом», вызвавший у горожан интерес. Сейчас есть идея открыть студию TEATRALL, чтобы любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет мог попробовать себя в искусстве лицедейства. Бесплатно. Кроме того, на сцене театра стартовал фестиваль творческих коллективов городов и районов Восточного Казахстана. Есть возможность увидеть всю артистическую палитру региона.

– Для нас важны разные зрители, всех возрастов, сельские и городские, – отметил Дархан Нуралинов. – Люди приходят за живыми эмоциями, они хотят получить пищу для ума и сердца.

В последнюю неделю сентяб­ря свой 88-й сезон откроет и русский драматический театр. Гостей ждет премьерная постановка с красноречивым названием «Жизнь – штука веселая» – по произведениям Аркадия Аверченко. Как заверили в театре, скучно точно не будет.

#Усть-Каменогорск #театр #спектакль #сезон

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