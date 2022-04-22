Для восстановления требуется время

Отечественные пассажироперевозки пока еще не вернулись к допандемийному уровню.

По сравнению с периодом, предшествовавшим эпидемии коронавируса, объем последних просел в 3,3 раза. При этом, по данным Finprom. kz, доходы компаний автомобильного и городского элект­рического транспорта за первый квартал текущего года выросли на 34,4%, достигнув 81,2 млрд тенге. Большая их часть была получена за счет грузоперевозок: 57 млрд тенге, или 70,2% от общего объема.

В то же время доходы от автобусных перевозок составили 21,8 млрд тенге, услуг такси – 1 млрд тенге, трамвайных – 437,9 млн тенге, троллейбусных - 413,1 млн тенге.

В секторе пассажироперевозок за январь – март 2022 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезено 1,6 млрд человек – на 24,3% больше, чем годом ранее. Однако данный показатель все еще в 3,5 раза ниже обьемов докоронавирусного периода. Как отмечают эксперты, для полного восстановления данному сектору экономики страны потребуется еще какое-то время.

Тем не менее за первый квартал нынешнего года пассажирооборот вырос на 20,8%. Груза и багажа за это же время перевезено 669,9 млн тонн – на 2,7% больше, чем годом ранее. По сравнению с допандемийным периодом заметного снижения не зафиксировано – минус 0,8%. Общий грузооборот составил 31,7 млрд – на 1,3% меньше, чем годом ранее.