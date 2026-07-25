Цифровой драйв большого спорта

Главной особенностью соревнований стал клубный принцип участия. В отличие от традиционных международных турниров спортсмены выступают не за национальные сборные, а за профессиональные клубы, в составе которых могут играть представители разных стран. В фиджитал-дисциплинах команды сначала соревнуются в виртуальном пространстве, а затем продолжают борьбу уже на реальной спортивной площадке – футбольном поле, баскетбольном паркете или татами.

– Мы рассматриваем этот турнир не только как крупное международное спортивное событие. Он позволит Казахстану расширить опыт организации соревнований мирового уровня, станет дополнительным импульсом для развития фиджитал- и киберспорта, а также откроет новые возможности для вовлечения молодежи в занятия спортом. Кроме того, проведение турнира повысит туристическую привлекательность Астаны и укрепит международный имидж Казахстана, – отметил вице-министр.

Соревнования, объединяющие фиджитал- и киберспорт, начинаются в столице сегодня и будут идти до 9 августа. О подготовке к проведению Игр будущего организаторы рассказали накануне на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Были представлены программа соревнований, состав участников, особенности турнирного формата и сведения о готовности столицы к приему спортсменов и гостей.

– Это гораздо больше, чем международный турнир. В своей основе Игры представляют собой новую модель спорта, объединяющую физическую подготовку и соревновательный гейминг в рамках одной дисциплины. Сегодня фиджитал-движение развивается более чем в 115 странах, и Казахстан благодаря своему стремлению развивать инновации, технологии и оказывать поддержку молодежи стал естественной площадкой для проведения такого события.

В турнире принимают участие ведущие мировые клубы и киберспортивные организации, среди которых Team Spirit, T1, Team Falcons, Xtreme Gaming, Vici Gaming, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD.Pinghu, Twisted Minds, Bigetron by Vitality и другие признанные лидеры мирового фиджитал- и киберспорта.

Казахстан на домашних Играх представят 11 команд и персональных участников. В соревнованиях по фиджитал-футболу выступят ACF x Allur и UEL Team, в фиджитал-баскетболе – PBC Astana и GTB KZ, в фиджитал-файтинге – Future Nomads. Команда Rune Eaters поборется сразу в двух дисциплинах – MOBA Mobile MLBB и MOBA PC Dota 2, DIGA Esports сыграет в PUBG: Battlegrounds, а NOVAQ и TeamKZ – в соревнованиях по Counter-Strike 2. В дисциплине фиджитал-танцы Казахстан представит Гулназ Амангали.

Основным механизмом отбора отечественных участников стал открытый квалификационный турнир, принять участие в котором мог любой желающий. Часть спортсменов также получила право выступить по квоте принимающей стороны, по итогам международных квалификаций и как действующие чемпионы.

– На протяжении всех дней Игры будущего продемонстрируют высокий уровень мастерства, стойкость и универсальность спортсменов – качест­ва, которые делают фиджитал-спорт уникальным. Участники будут соревноваться на самом высоком уровне на главной мировой площадке фиджитал-спорта, – отметил исполняющий обязанности председателя международной организации World Phygital Community Дэвид Фэн.

Соревнования проходят сразу на четырех крупнейших спортивных аренах столицы. Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan принимает турниры по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и фиджитал-файтингу. Во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова состоятся состя­зания по Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2. Национальный теннисный центр Beeline Arena станет площадкой для турниров по PUBG: Battlegrounds и Counter-Strike 2, а «Барыс Арена» – для соревнований по фиджитал-танцам.

Общий призовой фонд турнира, сформированный за счет спонсорских средств, – 4,65 млн долларов. Самые крупные призовые предусмотрены для Dota 2 и PUBG: Battlegrounds – по 1 млн долларов в каждой дисциплине. Между участниками соревнований по Mobile Legends: Bang Bang разыграют 900 тыс. долларов, по фиджитал-футболу – 625 тыс. долларов, по фиджитал-файтингу – 500 тыс. долларов. Призовой фонд фиджитал-баскетбола – 400 тыс. долларов, турнира по Counter-Strike 2 – 150 тыс. долларов, а победители соревнований по фиджитал-танцам разделят 75 тыс. долларов.

В мультиспортивном турнире задействованы 800 волонтеров. Всего организаторы получили более 1 400 заявок, из которых после конкурсного отбора был сформирован основной состав и резерв. Добровольцы прошли специальную подготовку и работают по 16 направлениям, включая аккредитацию, логистику, транспорт, медицинское сопровождение, взаимодействие со СМИ, обслуживание делегаций и организацию церемоний.

Проведение Игр будущего – 2026 осуществляется при поддержке АО «Самрук-Қазына» и Фонда поддержки спорта SportQory. Турнир обещает стать крупнейшим спортивным событием года и одновременно важным этапом развития фиджитал-движения в Казахстане, тем самым подтвердив готовность страны принимать соревнования мирового уровня.