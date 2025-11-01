В Алматы на полях 6-й Азиатско-Тихоокеанского форума и выставки по сжиженному газу «LPG Expo – Казахстан 2025» была обсуждена роль сжиженного нефтяного газа (LPG) в переходе к устойчивым источникам энергии, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Мероприятия подтвердило, что Казахстан, как крупнейшая экономика региона, становится ключевой площадкой для инвестиций, обмена опытом и развития энергетических инноваций.

В ходе встреч и обсуждений был сделан анализ тенденций и перспектив развития рынка LPG в Центральной Азии, привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры, а также укрепление международного сотрудничества в сфере чистой энергетики.

В приветственном обращении от имени министра энергетики РК, было отмечено:

- Мы активно развиваем рынок сжиженного нефтяного газа - топлива, которое имеет огромное социальное значение для миллионов людей. Сегодня этот вид топлива обеспечивает устойчивое и доступное энергоснабжение, и становится ключевым элементом экологичной энергетики будущего.

Исполнительный директор казахстанской топливной ассоциации Жаксылык Жанкалов, обрисовывая перспективы отрасли, отметил:

- Рост использования сжиженного газа в качестве автомобильного топлива требует принятия мер по покрытию его дефицита. В Казахстане реализуется несколько проектов по строительству и увеличению газоперерабатывающих мощностей, заводов. В том числе на Кашагане, Карачаганаке, расширение по Шымкентскому заводу и строительство нового завода в Жанаозене. Все эти мощности должны дать до 2030 года, порядка 50000 тонн сжиженного газа, дополнительно на внутренний рынок. Эти объёмы должны покрыть дефицит топлива, который образовался на данный момент, а дополнительные объёмы топлива можно будет приобретать в рамках тендерных поставок от СП «Тенгизшевройл».

Как заявил Ж.Жанкалов, возможный профицит газа не повлияет на снижение его стоимости. Недавно выступал министр энергетики РК, и он отметил, что строительство одного газоперерабатывающего завода составляет порядка двух с половиной миллиардов долларов. Соответственно, инвестор, который вкладывается в эти дела, должен как-то обеспечить себе возврат инвестиций. Соответственно, цена газа, ее регулирование, не должно отталкивать инвесторов от вкладывания денег в производство.

Во всем мире цена газа формируется в зависимости от стоимости бензина АИ 92 бензина. Это примерно 60 - 70% от стоимости бензина АИ 92. Если, например, сегодняшний день стоит АИ 92 бензин стоит где-то 210 тенге, соответственно, газ должен стоить примерно 170, 180 тенге за литр. У наших соседей в Кыргызстане и в России он и стоит в пределах этой суммы.

Если в Казахстане цена будет ниже, у нас будут возникать очень большие перетоки, незаконная контрабанда и так далее. Как подчеркнул Ж. Жанкалов, -У нас между странами евразийского союза таможенной границы не существует, только пограничный контроль, которая не контролирует перетоки товаров. Соответственно, у нас возникают очень большие риски перетоков нашего внутреннего Газа в эти соседние страны. Аналогично происходит с дизельным топливом. У нас есть сигналы о том, что в Казахстан заезжают фуры с пустым баком, заправляют его, выезжают обратно в Россию, Кыргызстан или Узбекистан. Аналогичная схема будет действовать и по сжиженному газу. Сколько не заливай рынок, все равно будет не хватать, так как будет возможность серых перетоков в соседние страны.

Форм стал уникальной площадкой для обсуждения стратегии развития рынка сжиженного нефтяного Газа, обмена международным опытом и продвижение инновационных технологий. Панельные сессии, дискуссии, посвящённые вопросам регулирования переработки сбыта, внедрения новых стандартов безопасности, повышения роли сжиженного газа в энергетическом балансе страны. Выводы экспертов должны внести весомый вклад в формирование эффективных решений по устойчивому развитию отрасли и станут важным шагом в направлении глобального энергетического перехода.