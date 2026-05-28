Почти 6 млрд тенге выделили на модернизацию тепло- и электросетей Аркалыка

В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению бесперебойного прохождения отопительного сезона, из резерва правительства выделено 5,8 млрд тенге на завершение проектов по реконструкции тепломагистрали и обновление электросетей в городе Аркалык Костанайской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Выделенные средства распределены по двум направлениям:

3 млрд тенге – на реконструкцию электрических сетей города;

2,8 млрд тенге – на завершение модернизации тепломагистрали протяженностью 8,3 км.

Значительная часть объектов энергетической инфраструктуры эксплуатируется с 1970-х годов и требует комплексного обновления.

В сфере теплоснабжения в 2025 году на ремонт тепловых сетей Аркалыка уже было направлено 914 млн тенге, из которых 645,5 млн тенге выделены из резерва правительства, остальные – из областного бюджета. За счет выделенных средств было обновлено 1,6 км сетей.

Завершение реконструкции оставшейся части тепломагистрали позволит снизить уровень износа тепловых сетей на 25% и в целом повысить надежность функционирования системы теплоснабжения города.

В рамках обновления электросетей проект предусматривает реконструкцию трех подстанций, строительство и реконструкцию линий электропередачи напряжением 110, 35 и 10 кВ, замену деревянных опор на железобетонные на линии протяженностью 37,8 км. Все это обеспечит бесперебойное электроснабжение для 58 тыс. жителей Аркалыка, Джангельдинского и Амангельдинского районов Костанайской области.

В целом, принимаемые правительством меры по модернизации инфраструктуры направлены на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения региона, повышение качества уровня жизни граждан и создание основы для дальнейшего социально-экономического развития Аркалыка и прилегающих районов, добавили в пресс-службе.