Подготовка к строительству крупного НПЗ началась в Казахстане

Проект строительства крупного четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане переходит в практическую стадию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным ведомства, запущена работа по разработке предварительного технико-экономического обоснования (Пред-ТЭО) проекта. Ожидается, что будущий комплекс-гигант сможет перерабатывать до 10 млн тонн нефти в год.

Казахстан начал подготовку к строительству крупнотоннажного нефтеперерабатывающего комплекса, который в будущем имеет возможность стать центром нефтехимического кластера.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала подготовка к реализации проекта строительства крупного четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Минэнерго, в качестве уполномоченного государственного органа в сфере нефтепереработки и нефтехимии, осуществляется межведомственная координация проекта.

Заказчиком проекта выступает SK Ondeu (дочернее предприятие Фонда Самрук-Қазына). В течение шести месяцев международная инжиниринговая команда проведет комплексные предпроектные исследования (Пред-ТЭО), по итогам которых Правительству будут представлены технические и экономические параметры будущего завода.

В рамках Пред-ТЭО специалисты проработают несколько ключевых направлений. В первую очередь будет определена наиболее эффективная схема сырьевого обеспечения — рассматриваются варианты переработки нефти с месторождений Кашаган и Тенгиз, а также использование смешанного сырья через действующую трубопроводную инфраструктуру.

Отдельное внимание уделят выбору площадки для строительства НПЗ. Эксперты оценят транспортную логистику, доступ к железнодорожной инфраструктуре, близость рынков сбыта, экологические требования и наличие инженерных коммуникаций.

Как отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, строительство нового комплекса является прагматичным и стратегически важным шагом для долгосрочной энергетической независимости Казахстана. По его словам, все решения по локации и конфигурации проекта будут приниматься исключительно на основе экономической эффективности и технических расчетов.

Наукоемкость проекта будет обеспечена путем привлечения отечественные научно-исследовательских центров и профильных вузов, например, R&D-структуры займутся разработкой улучшенных стандартов топлив, технологий и катализаторов, а университеты - подготовкой кадров для будущего производства.

На основании предпроектной документации Правительство примет решение по переходу на стадию разработки проектной документации, привлечение международных инвесторов и последующий старт строительства завода.

Проводимые работы соответствуют Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли РК на 2025-2040 годы в целях поэтапного перехода от сырьевой модели экономики на глубокую переработку нефти.