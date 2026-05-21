В Казахстане построят гигантские «пауэрбанки»

В ходе заседания Общественного совета Минэнерго рассмотрены актуальные вопросы прохождения отопительного периода 2025–2026 годов и внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в энергетическую отрасль, сообщает Kazpravda.kz

Отдельным блоком рассмотрены вопросы развития рынка систем накопления энергии и перспектив внедрения гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). В связи с активным развитием возобновляемых источников энергии в Казахстане реализуются проекты с системами накопления энергии (СНЭ). Это позволит накапливать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми и солнечными станциями, и использовать её в часы пикового потребления.

В сферу «зеленой» энергетики уже привлечены крупные международные инвесторы, включая TotalEnergies, Masdar, China Power и China Energy, которые строят ветропарки мощностью до 1 ГВт каждый. При каждом ветропарке также предусматривается строительство систем накопления энергии мощностью 300 МВт. На сегодняшний день совокупный объем реализуемых проектов СНЭ составляет 1,6 ГВт.

Также в Казахстане планируется строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), направленных на обеспечение маневренности энергосистемы. На сегодня прорабатываются два проекта ГАЭС в Алматинской области. ГАЭС работает как «энергетический аккумулятор»: в периоды избытка электроэнергии она закачивает воду в верхнее водохранилище, а в периоды пикового спроса сбрасывает её вниз через турбины и вырабатывает электричество.

