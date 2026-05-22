В Минэнерго проверили подготовку Экибастуза к отопительному сезону

Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область посетил Экибастузскую ГРЭС-1 и провел выездное совещание по вопросам повышения надежности работы крупнейших энергоисточников страны в предстоящий осенне-зимний период, передает корреспондент Kazpravda.kz

В совещании приняли участие руководство АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», Экибастузской ГРЭС-1, Экибастузской ГРЭС-2, ЭС АО «ЕЭК», Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

На совещании рассмотрены текущие показатели работы электростанций, реализация ремонтных программ и меры по повышению эксплуатационной надежности оборудования.

Отдельное внимание акцентировано результатам мониторинга работы энергообъектов за прошедший отопительный сезон, по итогам которого определены дополнительные меры технического и производственного контроля, направленные на снижение технологических нарушений и повышение устойчивости работы оборудования.

Председатель Комитета отметил, что системообразующие электростанции Экибастузского энергоузла имеют стратегическое значение для стабильного энергоснабжения страны, в связи с чем, вопросы их подготовки находятся на особом контроле Министерства энергетики.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону на Экибастузской ГРЭС-1 в капитальном ремонте находится один энергоблок, на Экибастузской ГРЭС-2 работы ведутся также на одном энергоблоке. В свою очередь, АО «ЕЭК» завершил капитальный ремонт одного энергоблока.

«Ключевая задача – обеспечить полную готовность оборудования к отопительному сезону. Все ремонтные работы должны выполняться строго по графику и с безусловным соблюдением требований к качеству и надежности», – подчеркнул Ержан Ертаев.

По итогам совещания руководству электростанций поручено обеспечить персональный контроль за своевременным и качественным выполнением ремонтных работ. Территориальному департаменту Комитета поручено проводить еженедельный контроль подготовки энергоисточников к осенне-зимнему периоду.

В завершение рабочей поездки Ержан Ертаев также посетил Экибастузская ТЭЦ, где ознакомился с ходом ремонтной кампании и подготовкой теплоисточника к предстоящему отопительному сезону.