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Правительство , Экономика
До $25,5 млрд намерен повысить приток иностранных инвестиций Казахстан
Диасов Ораз
корреспондент

Новую Концепцию инвестиционной политики утвердили на заседании Правительства. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева разработана новая Концепция инвестиционной политики. Этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны», – сказал Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, Казахстану удалось достичь допандемического уровня роста инвестиций: с начала года объем инвестиций в основной капитал вырос на 2,5% и составил 4,1 трлн тенге.

Среди регионов в текущем году высокую динамику роста инвестиций в основной капитал демонстрируют Акмолинская область, города Шымкент и Алматы.

Между тем наблюдается существенное снижение объемов инвестиций в основной капитал в Туркестанской и Карагандинской областях.

В разрезе отраслей наибольший прирост прямых иностранных инвестиций отмечался в промышленности, торговле, финансовой и страховой деятельности, транспорте и строительстве.

«Казахстан является привлекательным для прямых иностранных инвестиций и сохраняет позицию лидера по притоку иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. Для укрепления данной позиции в текущих условиях нам необходимо активно действовать на опережение в борьбе за иностранные инвестиции и создавать для инвесторов наиболее оптимальные условия. Необходимо расширять источники финансирования инвестиционных проектов в несырьевых секторах экономики. Представленная сегодня Концепция инвестиционной политики должна обеспечить запуск нового инвестиционного цикла, который станет драйвером развития экономики и роста благосостояния населения», – добавил глава правительства.

В рамках Концепции планируется довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов.

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