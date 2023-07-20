До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить грузопоток через ТМТМ

Президент, Международное сотрудничество, Экономика, Транспорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ходе своего выступления на первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос развития транзитно-транспортной сферы, передает Kazpravda.kz.

Фото из открытых источников

"В настоящее время страны нашего региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов. Со своей стороны Казахстан придает приоритетное внимание наращиванию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал глава государства.

Также он отметил, что недавно созданный Казахстаном и Саудовской Аравией Деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран.

"Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами – членами Совета сотрудничества. Приглашаем наших партнеров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра "Астана", - добавил президент.

#Токаев #сотрудничество #перевозки #ТМТМ #грузопоток

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